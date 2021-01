L'oroscopo di Corinne dal 29 gennaio al 5 febbraio

ARIETE: siete delle cape toste e quasi certamente non vi arrendete dinanzi agli ostacoli lottando con unghie e denti al fine di tagliare i traguardi ambiti alla faccia del virus aleggiante e di un’economia penalizzante. Ciò vi rende merito anche perché a forza di picchiare sul medesimo chiodo riuscirete in un intento o porterete a termine ciò che tempo addietro avevate tralasciato. In ambito affettivo per i single si apriranno inediti sipari mentre tra accoppiati tirerà aria di maretta.

TORO: con la quadratura di Giove, Saturno e quella del plenilunio, meglio non strafare in quanto si profilano giornate un po’ faticose nel corso delle quali riuscirete a concludere poco causa stanchezza o contesti atti ad innervosirvi. Però verso sabato tirerete un respiro di sollievo, riceverete una proposta, un atteso comunicato, vi riappacificherete con chi avevate forse litigato o vi caverete una soddisfazione malgrado subentrino dei diverbi in ambito domestico o con uno dalla crapa dura.

GEMELLI: memori di precedenti fregature ci penserete su un attimino prima di concedere disponibilità e fiducia a chicchessia e, a dire il vero, fate bene visto che soltanto chi va piano arriva lontano e non resta con un pugno di mosche in mano… Nel caso il portafoglio singhiozzasse provate, pur se moderatamente, a giocare al Lotto o Lotteria equivalente i dati di nascita di un defunto o intimissimo conoscente.

CANCRO: esistono momenti per agire ed altri per aspettare… L’attuale richiede pazienza, ponderazione e spirito di sopportazione: non pigliate quindi avventate decisioni e se un tarlo assilla parlatene con confidenti in grado di aiutarvi malgrado la diffidenza seguiti ad accompagnarvi. In amore siate schietti al fine di non venir fraintesi e chiedete ad un figliolo di agire unicamente per il suo bene. Variare look, concedersi una frivolezza permetterà alle donne in crisi di recuperare autostima e gaiezza.

LEONE: con la Luna che il 28 febbraio si fa piena nella vostra costellazione tribolerete a rinvenire un’oasi di pace e così tra un problemino, un cambiamento di programma, un tormentone, giungerete a sabato con la testa nel pallone… Una femmina vi farà arrabbiare, un soggetto con le paturnie croniche vi terrà il musetto, una delusione raffredderà il cuore e un acciacchino abbisognerà di un controllino. Delle imprudenze sulla strada potrebbero comportare delle multe da pagare.

VERGINE: essendo la vita una farsa imparate a pigliarla filosoficamente assaporando le minute gioie quotidiane e affrontando i problemi uno per volta. Pur strascicando i residui di un passato difficoltoso pian pianino risalirete la china fermo restando delle arrabbiature motivate da normative reputate assurde. Occhio altresì un soggetto falsetto, ad una femmina troppo perfettina e a una proposta sibillina. Domenica rilassatevi perché quella successiva sarà una settimana piuttosto impegnativa.

BILANCIA: non abbacchiatevi, non andate a cercare il pelo nell’uovo ed accontentatevi di ciò che attualmente passa il convento in attesa di momenti migliori… Infatti se non andate in tilt, col supporto di Giove, sbroglierete una matassa, recupererete verve ed energia, effettuerete un acquisto conveniente o vi caverete un pensiero fisso dalla mente… Nel contempo tutelatevi contro furtarelli, fate quadrare il bilancio e, in un attimo di impasse, confidate in un appoggio provvidenziale.

SCORPIONE: con Marzo risorgerete sentendovi meglio sia fisicamente che psicologicamente: ciò non significa far salti di gioia, considerata la situazione globale in cui anche voi siete stati scaraventati, ma almeno riuscire ad intravvedere uno spizzico di luce dopo peripezie varie. Rimane però sempre la quadratura di Giove atta a procurare inghippi materiali, professionali o personali ma pure qui usando la testa e la prevenzione scanserete quasi certamente un tiro mancino o un bidone…

SAGITTARIO: vi attende una settimana squinternata comprese delle dispute con buffi elementi, una latente tensione o un’antipatica indisposizione… Ma suvvia… non crogiolatevi nell’apatia e date retta a chi, pur non sapendolo dimostrare, vuole vedervi sereni.… Qualcuno di voi è in trepida attesa: trattasi forse di una risposta tanto attesa, un cambiamento, l’ottimizzazione di un campo stante a cuore o di un evento speciale! Fatto sta che starete sulle spine sino alla fine…

CAPRICORNO: uno spizzico di apprensione colpirà a tradimento portandovi a soffrire di stati ansiosi o a non riuscire a coordinarvi adeguatamente. In aggiuntiva, una missiva vi lascerà esterrefatti mentre un parente o un congiunto alimenterà una larvata preoccupazione. Nel trattare con chi vi attornia siate meno esigenti e, malgrado gli sbalzi umorali abbondino, scendete ad un savio compromesso indispensabile al fine di salvaguardare la pace vostra ed altrui. New da vicino e da lontano.

ACQUARIO: avrete il vostro bel da fare per inquadrare una situazione o una persona che non la conta giusta ma nel contempo gioirete per un responso, un successo, una novella oppure sistemerete eventuali pendenze. In amore può succedere di tutto: dalla fugace incomprensione all’incontro emozionante, dall’arrabbiatura alla riconciliazione mentre in materia finanziaria si tenterà di gabbarvi o presentarvi le cose in maniera distorta. Acciacchi da lenire e altri da prevenire.

PESCI: se fidarsi è bene non fidarsi è più confacente in questo contorto periodo dove tutto sembra essere così confuso ed incerto… Sul lavoro o in famiglia causa un qui pro quo vi sarà un po’ di parapiglia a cui rimediare col dialogo, la fiducia, il rispetto… Il sestile di Marte invece favorirà trepidazioni, guai scampati e tenere emozioni. Rischio di smarrire oggetti, incartamenti o paura di non riuscire a sostenere dei versamenti. Auguri specialissimi ed impensati per i pesciolini marzolini.