Saluto romano a Cogoleto, Olivieri: "Gesto inqualificabile, indefinibile e inaccettabile"

"Inqualificabile, indefinibile e inaccettabile". Cosi il presidente della Provincia di Savona e sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri commenta il saluto romano (da parte dei consiglieri di opposizione) avvenuto durante il Consiglio comunale di Cogoleto.

"Non si può assolutamente comprendere come sia possibile che chi ha avuto l'onore e l'onere di impegnarsi e rappresentare la propria comunità si macchi di atteggiamenti e comportamenti così vili e indegni. Una persona 'speciale' che ho avuto la benedizione di conoscere personalmente, l'Alpino reduce di Russia Sassetti, in una occasione importante come la celebrazione del 2 giugno mi disse 'Fatevi onore, siete stati scelti'".

"Ecco, in queste parole si sintetizza un concetto assoluto: chi sceglie di proporsi per impegnarsi nella 'cosa pubblica' e viene scelto, assume una responsabilità maggiore, superiore, poiché i propri atti e comportamenti nello svolgimento della propria funzione istituzionale sono svolti e tenuti in nome e per conto della propria comunità. Sempre e comunque, senza se e senza ma. In ogni giorno, in ogni momento, in ogni luogo, in ogni azione è necessario, fondamentale, indispensabile, avere memoria" conclude Olivieri.