Alberghiero "Migliorini" di Finale Ligure: le immagini degli studenti in gita a Dachau e Mauthausen in un video per la "Giornata della Memoria"

Nell'immagine: un fotogramma tratto dal video nel quale si vedono i giovani dell'Alberghiero in visita presso i luoghi dell'Orrore

“Abbiamo varcato la porta dell’inimmaginabile. E oggi ci troviamo a ripercorrere con la memoria quei luoghi”. Con queste parole gli studenti dell’Istituto Alberghiero (IPSSAR) “Migliorini” di Finale Ligure riassumono il video che, sotto l’assistenza e il coordinamento della docente Daniela Russotto, hanno realizzato per celebrare la Giornata della Memoria.

Due minuti intensi: densi di immagini, di informazioni, di citazioni, da Bertolt Brecht a Primo Levi, da Francesco Guccini al ciclista Gino Bartali, che fu insignito del titolo di “Giusto tra le nazioni”, fino a Liliana Segre. Il tutto scandito dalla colonna sonora del Salmo 23, un canto popolare ebraico composto da Elie Botbol il cui testo in yiddish recita:

“Anche se andassi

nella valle oscura

non temerei alcun male,

perché Tu sei sempre con me;



Perché Tu sei il mio bastone, il mio supporto,

Con Te io mi sento tranquillo”.

Le foto che scorrono sono quelle scattate dagli stessi ragazzi durante la gita di istruzione che li ha portati nei luoghi dell’orrore di Dachau e di Mauthausen, le immagini dei campi di concentramento si alternano a quelle delle ricerche condotte dai ragazzi al loro ritorno in classe per approfondire queste tematiche.

Ricordiamo che la professoressa Daniela Russotto è docente di sostegno responsabile degli alunni BES e DSA. Il “Migliorini” di Finale da anni ripone una particolare attenzione verso queste realtà, tanto da essere stata insignita del titolo di “Scuola Amica della Dislessia”.

Concludiamo ricordando il motto dell’IPSSAR di Finale Ligure: “Le tue passioni… Il tuo lavoro”. E in queste giornate particolari è doveroso aggiungere “E la tua memoria”. Gli studenti dell’Alberghiero, da questo punto di vista, hanno svolto un grande lavoro di approfondimento sulla pagina più buia in assoluto della storia umana del Novecento. Perché, come diceva Primo Levi: ”Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo” .