Emergenza maltempo 2018, stanziati i fondi dalla Regione. Vaccarezza (Cambiamo): "In tre anni 400 milioni di investimenti"

Il presidente della Regione Liguria e Commissario straordinario per l'emergenza maltempo dell'autunno 2018 Giovanni Toti ha sottoscritto il Piano di riparto dei fondi di Protezione civile per l'annualità 2021, per complessivi 100 milioni di euro.

Le risorse destinate al Savonese ammontano a circa 24 milioni di euro, suddivisi in 15 Comuni, per la realizzazione di interventi di difesa del suolo e alla realizzazione di opere di messa in sicurezza.

"La terribile mareggiata del 2018 ha messo in ginocchio il nostro territorio - ha dichiarato il Presidente del Gruppo Consiliare Cambiamo! con Toti Presidente Angelo Vaccarezza- questa terza tranche completa il progetto di finanziamento per la realizzazione di un programma di opere che, ancora una volta dimostrano quanto la macchina della Protezione Civile Regionale sia efficace ed efficiente. In tre anni sono state impiegate somme importantissime che hanno garantito investimenti per più di 400 milioni di Euro. Questo lavoro faraonico è stato possibile anche grazie al continuo dialogo con le amministrazioni e i Sindaci, un fil rouge che ha consentito comunicazioni e comunicazione veloce e precisa, mirata essenzialmente a identificare criticità, trovare risorse e soluzioni. Il concetto di resilienza è, grazie a Regione Liguria, un progetto di risanamento sviluppo e ripresa di un territorio che per molti anni ha cercato risposte e le ha trovate nell' impegno e nel lavoro della nostra Giunta. Un ringraziamento al Governatore Toti e all'Assessore Giampedrone, presenti sempre per i liguri".