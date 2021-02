Albissola Marina, alla Kélyfos Gallery la nuova mostra delle opere di design di Gianluca Cutrupi e Roby Giannotti

Da domenica 31 gennaio 2021 presso la Kélyfos Gallery di via Isola 15 ad Albissola Marina sarà possibile visitare, con accesso regolamentato secondo le norme vigenti e nel rispetto delle regole anti-covid, la nuova mostra delle opere di design di Gianluca Cutrupi e Roby Giannotti che, attraverso questo magnifico spazio d'arte a forma di conchiglia sotto l'antica volta a botte in mattoni, stanno portando avanti e sviluppando il loro sodalizio artistico che presto porterà anche ad oggetti studiati insieme e a firma comune.

In questa occasione il focus è in primo luogo sulla nuova creazione ceramica di Gianluca Cutrupi, “Rino”, un fantastico rinoceronte che va ad aggiungersi nelle sue affascinanti variazioni cromatiche alla famiglia di oggetti di design prodotti in questi anni dall'artista e designer savonese, con il suo stile inconfondibile fatto di cromatismi puri e forme essenziali che colgono appieno lo spirito e la forza della natura attraverso il suo design giocoso e solare.

In parallelo Roby Giannotti presenta per la prima volta la collezione dei suoi vetri realizzati presso la fornace di Adriano Berengo, una delle più prestigiose a Murano e punto di riferimento internazionale per il vetro contemporaneo di design, oltre ad alcuni pezzi realizzati presso il Museo del Vetro di Altare, soffiati su disegno dell'artista da Gino Bormioli, uno dei protagonisti più importanti del vetro altarese.

Come succede spesso nelle mostre di Gianluca e Roby sono presenti anche le opere di due amici artisti, Illy Plaka e Paolo Pastorino, altri due protagonisti di assoluto interesse nello scenario artistico albisolese e nazionale, a confermare il carattere di incontro tra idee, amicizia e creatività che contraddistingue Kélyfos.

La mostra resterà aperta fino al 13 marzo 2021 con orario dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 19,30, sempre in osservanza delle disposizioni e delle normative anticovid in corso.