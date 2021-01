Mulé su Sanremo: "Il festival appartiene ai cittadini non alla Rai"

“Sanremo, al pari di tutta Italia, vive una profonda crisi a causa della pandemia da Covid 19. Il Festival della canzone italiana, per questo motivo, dovrebbe essere visto da tutti come un’occasione di rilancio e di ripartenza. Dico “dovrebbe“ perché invece, e lo affermo con profondo dispiacere, dal sindaco Alberto Biancheri al partito democratico e fino al gruppo “Sanremo al centro“ c’è un grande interesse per i numeri del bilancio e uno scarso se non nullo interesse per le persone e dunque per i “bilanci” dei cittadini di Sanremo", scrive il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulé.

"Le “persone” di Sanremo sono quelle che si dedicano con la loro attività alla città, per contribuire al benessere di chi ci vive: sono ad esempio i nostri ristoratori, i baristi, i titolari di attività commerciali che fanno della città un punto di riferimento. Ecco: io guardo a queste “persone” in ginocchio a causa della pandemia e per la dissennata quanto insufficiente politica dei ristori che non è riuscita a dargli speranze concrete per il presente e soprattutto per il futuro. A loro bisogna pensare se e quando ci sarà il “Festival di Sanremo”, sottolineo “di” perché appartiene alla città e non a un conduttore o alla RAI. Io penso a loro", aggiunge l'esponente forzista.