Amadei, Biamonti e Siri indagati dalla procura di Genova per i saluti romani al Consiglio Comunale di Cogoleto

I consiglieri comunali di Cogoleto resisi recentemente responsabili ripetutamente di aver ostentato saluti romani durante una seduta del consiglio del 27 gennaio scorso sono indagati dalla Procura di Genova: ora tocca ai magistrati accertare se il gesto dei tre, oltre che censurabile sicuramente da un punto di vista morale e politico, costituisca reato.

L'ipotesi è quella che Valeria Amadei, Francesco Biamonti e Mauro Siri, abbiano infranto il dettato della legge Mancino, che sanziona, fra le altre cose, l'apologia del regime fascista.

Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha sottolineato come l'iscrizione nel registro degli indagati sia stato un atto doveroso in quanto: "Deve essere chiaro che nel nostro ordinamento il razzismo e l'antisemitismo non sono opinioni ma delitti e la reazione deve essere immediata quando succedono certi fatti".