Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: “FIES-TAROCCO”

La merendina ciocco-arancia senza cottura

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… ► è una merenda ricca di fibre per il benessere dell’intestino ► è ricca di vitamina C per rinforzare il sistema immunitario ► è completa in quanto contiene anche proteine e grassi “buoni” ► è ricca di calcio e ferro per la crescita dei piccoli e per il benessere a tutte le età Ingredienti (per 4 persone: 1 merendina cad.) 2 arance Tarocco di Sicilia

1 disco di pan di Spagna

100 g di cioccolato fondente 70%

4 cucchiai di crema di mandorle 100% FASE 1

Tagliate il pan di Spagna per ottenere 8 rettangoli di ca.4x8 cm

FASE 2

Spremete 1 dei 2 Tarocchi con uno spremiagrumi mettendo da parte qualche scorzetta della buccia (edibile)

FASE 3

Inumidite le fette di pan di Spagna con il succo di Tarocco

FASE 4

Spalmate un po’ di crema di mandorle su ogni fetta di pan di Spagna

FASE 5

Tagliate a fettine sottili il secondo Tarocco e usatele per farcire i sandwich di pan di Spagna (2 strati)

FASE 6



Chiudete i sandwich di pan di Spagna 2 a 2

FASE 7

Sciogliete il cioccolato di Modica a microonde o a bagnomaria con le scorzette di arancia

FASE 8

Ricoprite le merendine così ottenute con il cioccolato fuso e decorate la superficie con le ondine di cioccolato e qualche scorzetta di arancia avanzata

