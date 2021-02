Incursori della Marina Militare in addestramento nel savonese, Vaccarezza: "Personale di altissimo livello e seria preparazione"

"Questa settimana la Provincia di Savona è stata teatro d’addestramento del Gruppo Operativo Incursori della Marina Militare inquadrati presso il Comsubin - Comando Subacquei ed incursori. Ve lo racconterò attraverso le parole, dal momento che per ragioni di sicurezza non è stato possibile documentare la visita con immagini". Così Angelo Vaccarezza, consigliere regionale e capogruppo di "Cambiamo!".

"Ho avuto l'onore di portare loro il saluto del Governatore di Regione Liguria Giovanni Toti e dell'intera Assemblea del Consiglio, e il privilegio di osservare da vicino il lavoro dei nostri Militari: personale di altissimo livello e seria preparazione - prosegue Vaccarezza - Una serie di esercitazioni hanno coinvolto aree private con particolari caratteristiche: le aree della ex Piaggio a Finale, la vecchia sede delle scuole elementari di Calice, l'ex ospedale Marino Piemontese a Loano, sono stati i principali scenari delle simulazioni. Le forze speciali della Marina Militare sono riconosciute in tutto il mondo come le migliori, e sicuramente le prime in assoluto, ad utilizzare la guerra non convenzionale. Eredi degli operatori 'Gamma', che durante il secondo conflitto Mondiale violarono i più protetti e temuti porti del Mediterraneo. Il Gruppo Operativo Incursori (G.O.I.) oggi è tra i più esperti e preparati reparti di forze speciali. Agisce in tutti gli ambienti: aria, terra e mare, ma è soprattutto il mare l’elemento primario, dove il reparto esprime al meglio la sua forza. La loro alta specializzazione rende le unità di combattimento estremamente versatili in ogni circostanza e in ogni ambiente".

"L'addestramento di questi giorni è stato effettuato utilizzando prevalentemente aree private che dovranno essere in futuro demolite, per poter agire al meglio e con il massimo realismo, nelle esercitazioni all'utilizzo di micro cariche esplosive, in gergo 'breaching o doorkicking' - ' buttare giù porte'.Non è solo la guerra il loro ambiente: l’utilizzo degli Incursori della Marina non è inusuale in caso di minaccia terroristica, e calamità naturali. Nella vecchia scuola dismessa di Calice, squadre operative di 'primo livello' hanno simulato l’intervento per neutralizzare un terrorista che ha catturato degli ostaggi all'interno della scuola; gli operatori del Team dovevano portare a termine il compito di liberare i civili e catturare gli assalitori. Il gruppo Incursori ed il gruppo addestramento continuano a cercare di effettuare esercitazioni il più possibile vicine alla realtà, cambiando continuamente scenari, per abituare gli operatori a quello standard elevato che contraddistingue il reparto e lo rende ben noto anche all’estero" conclude infine il capogruppo regionale di "Cambiamo!".