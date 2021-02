Auguri, Croce Bianca di Finale. La pubblica assistenza spegne 109 candeline

Non è potuto essere un compleanno tradizionale, come ormai le misure scelte per contrastare la pandemia impongono da circa un anno, ma il 109esimo anniversario di fondazione della Croce Bianca di Finalmarina è comunque stato ricordato dal consiglio e dai circa cento volontari.

A farsi portavoce dei sentimenti di tutti gli affezionati alla pubblica assistenza è la presidente, Alessandra Tabò: "È un compleanno un po' sottotono, senza festeggiamenti, senza sbandieramenti delle Consorelle, senza le risate dei più giovani. È un compleanno di pensieri, riflessioni e ricordi, da dedicare a chi mi ha preceduto, ai grandi Presidenti, dei quali oggi sto, forse indegnamente, ricoprendo il ruolo, e alle belle persone che mi hanno insegnato tanto".

Affida al proprio profilo social la presidessa una dedica "a Mario Badano, Pino Tassisto, Marcello Calcagno, Carlo Oddone, Bruno Gavioli, Silvano Rocca, Giullo Ottonello e a tanti tanti altri che hanno dedicato la loro vita a questo sodalizio e che mi hanno accompagnato, supportato e sopportato per buona parte della mia vita".

Dal 1912 infatti l'ente, che come credo e motto ha l'essere "al servizio della vita", rappresenta una delle pietre miliari del volontariato finalese, negli ultimi mesi di pandemia messo anch'essa a dura prova dal covid, già a 400 servizi tra urgenze Covid19 e non e servizi ordinari nel solo mese di gennaio 2021.

Sono dai 5.500 ai 6.500 gli interventi annui effettuati in media dalla pubblicazione assistenza, che può vantare un parco mezzi composto da 9 ambulanze, di cui una particolarmente importante per le emergenze in zone impervie, sempre numerose nel finalese, un'automedica "Sierra 4" per il trasporto di medico e infermiere per i casi più gravi, 2 mezzi equipaggiati con pedana eletroidraulica per il trasporto di pazienti su carrozzina e con difficoltà motorie.