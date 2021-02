Varazze, inaugurata la mostra online di Demj Canepa

Da sabato 30 gennaio a venerdì 5 febbraio 2021 a Varazze, nella Gallery Malocello, per il tredicesimo appuntamento con “Un Artista a settimana”, è stata inaugurata la mostra online con le opere della pittrice Demj Canepa.

L'arte della Gallery Malocello di Varazze sul web (The art of the Malocello Gallery in Varazze on the web), per non interrompere il messaggio socio-culturale, che il gruppo di artisti dell’associazione varazzina promuove e porta avanti a “tutto tondo” fin dalla sua costituzione.

In tempi di pandemia da Covid-19, con conseguente attuale annullamento di mostre ed eventi culturali, la “Gallery Malocello” di Varazze, via Malocello n. 37, sede dell’Associazione Artisti Varazzesi, chiusa fino a nuove disposizione delle competenti Autorità, in accordo con i propri soci, propone a concittadini, gentili ospiti e fans tutti, una temporanea ed alternativa iniziativa: l’esposizione on-line denominata “Un Artista a settimana” con in evidenza, da sabato 30 gennaio a venerdì 5 febbraio 2021, le opere esposte nell’ultima mostra da Demj Canepa.

Questo nuovo progetto iniziato venerdì 6 novembre, in ordine alfabetico con: Adriana Podestà, Angelino Vaghi, Caterina Galleano, Corrado Cacciaguerra, Ennio Bianchi, Enrico e Francesco Masala, Germana Corno, Maria Rosa Pignone, Mario Ghiglione, Paola Defilippi, Rosa Brocato Eurosia Elefanti, prosegue con la presentazione delle opere della pittrice Demj Canepa.

Da sabato 6 a venerdì 12 febbraio 2021, per il quattordicesimo appuntamento con “Un Artista a settimana”, in mostra le opere della pittrice Ida Fattori.

Demj Canepa varazzese di nascita, ha espresso nel tempo la predisposizione per varie forme d’arte con forte creatività e la voglia di sperimentare nuove idee. Amante dei colori vivaci, trova una sua dimensione nell’astratto dove può dare spazio all’immaginario ed alla manualità, creando quadri informali gestuali e materici oppure creazioni floreali. Definisce la pittura la “medicina” ideale per il corpo e specialmente per l’anima. Inoltre, la Canepa, si cimenta nell’arte poetica e alcune poesie ed immagini di sue opere pittoriche e composizioni di vario genere, sono state inserite pubblicate in uno opuscolo curato dalla figlia Caterina Galleano.