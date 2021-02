Covid, Bassetti: "Vedremo la luce in estate con gli ultra ottantenni in sicurezza"

“Se riusciamo a mettere in sicurezza gli ultra 80enni entro l’estate, la prossima sarà un’estate di luce com’era stata lo scorso anno: senza ovviamente esagerare, ma se mettiamo in sicurezza le persone più fragili già avremo fatto un grande passo verso l’uscita”: a dirlo è il primario dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti a Tv2000, ospite del programma 'Il mio medico'.



“Quello che m’interessa – ha spiegato Bassetti – non è avere il raffreddore ma che non mi venga la polmonite, perché se gli italiani non hanno la polmonite non vanno negli ospedali e non muoiono: questo è l’obiettivo che dobbiamo porci. Quindi ok anche al vaccino russo di ottima efficacia, poi arriverà quello di Johnson & Johnson, dobbiamo aprire il più possibile ad altri vaccini perché questa è una guerra contro il tempo”.