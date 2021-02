Progetto Prosper Elena, prosegue la riqualificazione energetica di sei edifici pubblici di Loano

Sono entrati nel vivo, a Loano, gli interventi previsti dal progetto Prosper Elena, l'iniziativa a sostegno degli investimenti in efficienza energetica e trasporto sostenibile promosso congiuntamente dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020. Sottoscrivendo con la Banca Europea degli Investimenti il contratto 2012/043, la provincia di Savona ha ottenuto un finanziamento come capofila di 33 Comuni (divenuti poi 36) ed ha potuto così dare il via al progetto Prosper (PROvince of Savona Pact for Energy and Renewables). Prosper è finanziato dal programma Elena (European Local ENergy Assistance) della Banca Europea degli Investimenti, un progetto strategico a cui il Servizio Ambiente della Provincia di Savona lavora da tempo con il supporto di Ire Agenzia Regionale Ligure Infrastrutture Recupero Energia spa, della dottoressa Maria Fabianelli, della dottoressa Roberta Casapietra, di E2B Consulting srl, dell'avvocato Nicola Giampaolo, del dottor Paolo Castrignanò e dell'ingegner Pierluigi Fecondo.

I fondi Elena sono destinati, quali contributi a fondo perduto, a sostenere gli Enti Locali nell'attuazione di iniziative destinate all'efficientamento ed al risparmio energetico.

Per quanto riguarda Loano, sono interessati al progetto e alla riqualificazione energetica sei edifici comunali: il municipio di Palazzo Doria, la residenza protetta Ramella di via Stella, le scuole MazziniRamella di via Ugo Foscolo, il PalaGarassini, lo stadio Ellena, le scuole Valerga di corso Europa.

“Come amministrazione – afferma il sindaco Luigi Pignocca – non possiamo che essere soddisfatti per aver beneficiato dei contributi del progetto Prosper Elena. Questi fondi ci hanno consentito di migliorare il rendimento energetico di alcuni dei principali edifici cittadini, luoghi frequentati ogni giorno da centinaia di persone, molte delle quali appartenenti a fasce particolarmente sensibili della popolazione, come gli alunni delle scuole o gli anziani della residenza protetta. Voglio ringraziare il personale di tutti gli uffici coinvolti per l'impegno profuso per il raggiungimento di questo obiettivo, che corona un iter iniziato durante la precedente amministrazione”.

“Il programma degli interventi – aggiunge l'assessore all'ambiente Manuela Zunino – prosegue a ritmo serrato. Una volta conclusi, questi lavori consentiranno da un lato di abbattere drasticamente i consumi ed il dispendio di risorse energetiche, dall'altro di ridurre l'impatto delle emissioni sull'ambiente. Due risultati di assoluto rilievo, che andranno ad impattare sulla qualità della vita dei nostri concittadini e, aspetto non secondario, anche sulle finanze del Comune”.

Nel plesso delle scuole Valerga ed in quello delle scuole Mazzini-Ramella (con le annesse scuole Milanesi) nelle aule è stata completata l'installazione delle nuove lampade a led. Nei due plessi, poi, è già entrato in funzione il nuovo impianto di riscaldamento a seguito della riqualificazione della centrale termica (con caldaie a condensazione alimentate a metano e di una pompa di calore elettrica) e dell'implementazione del sistema di telecontrollo e termoregolazione. Ora che le valvole termostatiche sono state installate ed il sistema di telecontrollo da remoto è operativo, i tecnici stanno ora lavorando alla “taratura” delle temperature nelle varie zone dei diversi edifici.

A breve inizieranno i lavori per la coibentazione della copertura e l'installazione di un impianto fotovoltaico. Questi lavori comporteranno un risparmio energetico pari al 75,85 per cento.

Al PalaGarassini verrà effettuata a breve l'installazione di nuove lampade Led. Gli altri interventi in programma sono: la riqualificazione della centrale termica con caldaie a condensazione alimentate a metano; l'implementazione del sistema di telecontrollo.

Tutto ciò porterà ad un risparmio energetico del 32,79 per cento. Presso lo stadio Ellena sono già state effettuate: la riqualificazione della centrale termica con caldaie a condensazione alimentate a metano; l'implementazione del sistema di telecontrollo e termoregolazione; l'installazione di un impianto solare termico. Gli impianti sono già stati collaudati. Resta da ultimare l'installazione di nuove lampade Led. Il risparmio energetico previsto è del 54,77 per cento. Per quanto riguarda la residenza protetta Ramella erano previste: la riqualificazione della centrale termica con caldaie a condensazione alimentate a metano e l'installazione di una pompa di calore alimentata a gas con ciclo ad assorbimento; l'implementazione del sistema di telecontrollo e termoregolazione; l'installazione di nuove lampade Led sul condominio.

I lavori sull'impianto di riscaldamento sono già cominciati: il nuovo apparato dovrebbe entrare in funzione ai primi di marzo. Il risparmio energetico previsto è pari al 59,34 per cento.

A Palazzo Doria sono previsti diversi lavori di efficientamento energetico: la riqualificazione della centrale termica con caldaie a condensazione alimentate a metano; l'implementazione del sistema di telecontrollo e termoregolazione; l'installazione di nuove lampade Led. Ciò porterà ad un risparmio energetico pari al 45,14 per cento.