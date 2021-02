A Savona inaugura la collettiva "The Colors of Life - I Colori della Vita"

Gulliarte, presenta negli spazi della galleria in Corso Italia 201r. a Savona, la mostra di arte contemporanea: "The Colors of Life - I Colori della Vita"; dal 6 febbraio al 28 febbraio 2021, apertura esposizione sabato 6 febbraio ore 15.30.

I colori nella nostra vita sono il legame con le nostre emozioni. I colori possono influenzare il nostro umore o le nostre vite, sia socialmente che culturalmente, a seconda di come ci vengono presentati o vissuti. Il rosso è tipicamente associato a un senso di urgenza e rappresenta il pericolo, costringendoci a diventare più vigili, più attenti. Ma potrebbe essere anche il colore della passione, di un fiore che ci fa sentire più amati ed al sicuro.

Colori caldi come il rosso, l'arancio, il giallo e la combinazione di questi, creano l'illusione di calore e appaiono più vicini a chi li osserva. I colori blu, viola e verde sono colori freddi e creano un senso di calma. A differenza dei colori caldi danno un'illusione di allontanarsi da chi li osserva.

I colori giusti in un'opera, collocata nel proprio ambiente, in casa, possono aiutare anche emotivamente nella vita quotidiana per creare un equilibrio esistenziale.

Il modo di considerare i colori della vita, è stato lo spunto per il titolo della mostra in galleria GULLIarte: The Colors of Life Gli artisti, invitati in questa collettiva, espongono opere diverse tra loro, con diversi linguaggi artistici di ricerca, tutte armonizzate dal colore: intenso e forte in quelle materiche, o delicato ed a volte grafico, dove i segni e le geometrie sono lo stile predominante Riccardo Accarini, Domenico Asmone, Maura Canepa, Gianni Nattero e Orfeo Olivato.

Apertura esposizione sabato 6 febbraio ore 15.30, orario di apertura galleria, con accesso contingentato, nel rispetto e secondo le normative anticovid vigenti. Orari galleria: chiuso il lunedì mattina aperto dalle 15.30 tutti i giorni 11.00 / 12.30 - 15.30 / 19.30