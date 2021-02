Elezioni comunali, il Partito Liberale Italiano spinge per un “Centro” dialogante

Il Partito Liberale Italiano sta dialogando con partiti, candidati e liste civiche nate per la volontà di trovare uomini o donne con la capacità di fare il bene del territorio e per rilanciare Comuni, grandi e piccoli (Savona, Loano, Varazze, Diano Marina, Spotorno), che soffrono per la crisi economica portata dalla pandemia e dalla gestione governativa non decisamente all’altezza della stessa.

“Stiamo dialogando con tutti i partiti e liste civiche presenti nel territorio. Il nostro scopo è concentrare le energie verso partiti o liste di centro che possano dialogare con la sinistra e la destra tranne che con populisti e sovranisti” afferma Mirko Odepemko commissario regione Liguria del PLI.

Aggiunge Odepemko: “In questo percorso abbiamo trovato alcuni che, come noi, hanno il desiderio di fare un percorso costruttivo e di medio/lungo periodo, per il bene della cittadinanza, guardando alla costruzione di un percorso virtuoso e non solamente ad interessi di brevissimo periodo, come la politica ci ha abituato”.

PLI è sempre più convinto che tale atteggiamento possa essere quello che molti cittadini vorrebbero dai propri rappresentanti. Le Istituzioni devono pensare sempre alle generazioni future e decidere su temi, considerando sempre che gli Enti abbracciano un tempo infinito e non finito (secondo la definizione dello studioso Simon Sinek) e quindi le decisioni devono puntare sempre verso il lungo periodo.

Le problematiche necessitano di tempo per essere risolte.