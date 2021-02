Mini rimpasto di Giunta a Borghetto: Angelucci vicesindaco, D’Ascenzo nuovo assessore all'urbanistica

Novità nel Consiglio comunale di Borghetto Santo Spirito con la nomina di un nuovo assessore e il mini rimpasto di Giunta.

Alessio D’Ascenzo si è dimesso da presidente del Consiglio Comunale ed è stato nominato assessore a urbanistica, edilizia privata, patrimonio, agricoltura e verde pubblico e arredo urbano. Al sindaco Giancarlo Canepa le deleghe a bilancio, tributi e partecipate oltre alle altre deleghe già in suo possesso. Il primo cittadino lascia però la delega all'urbanistica (come già spiegato affidata a D’Ascenzo) e quella alle attività produttive (che passa all'assessore Celeste Lo Presti).

Il consigliere Luca Angelucci è stato nominato vicesindaco e assessore a lavori pubblici; ambiente; informatizzazione; sito internet; tutela del territorio ed attività outdoor.

La consigliere Mariacarla Calcaterra diventa invece assessore dell’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di cultura e attività connesse; pubblica istruzione; manifestazioni turistiche e pari opportunità

Al consigliere Alessandro Sevega affidato l’espletamento delle funzioni e dei relativi compiti in materia di demanio, centro storico, borghi di ponente, commercio e artigianato; al consigliere comunale Massimo Allegri i compiti in materia di borghi di levante, rapporti con associazioni, pubblica assistenza e volontariato; alla consigliere Carolina Bongiorni politiche giovanili e rapporti con la cittadinanza;

"Non ho voluto stravolgere lo schema attuale perché ormai, dopo tre anni e mezzo e alcune rifiniture in corsa, il motore è rodato e sia gli assessori che i consiglieri stanno portando avanti nel migliore dei modi le deleghe assegnate - ha spiegato il sindaco Canepa - Abbiamo ancora molto da fare ma sono molto soddisfatto di quanto sono riusciti a fare fino ad oggi nonostante le note problematiche legate al pre-dissesto. Concludo con un ringraziamento a Roberto Moreno (divenuto nuovo commissario dell’agenzia regionale per la promozione turistica 'In Liguria' ndr) per il lavoro svolto e un in bocca al lupo al nuovo assessore per le ulteriori deleghe assegnategli".