Spostamento del mercato a Savona, Vaccarezza: "L'odierna collocazione ha causato diverse criticità"

"La situazione del commercio è in generale in una situazione drammatica, quello su area pubblica, peraltro, non sfugge certo a questa realtà - prosegue Vaccarezza - A questo si aggiungono, in alcuni comuni, anche problemi logistici: Savona è uno di questi. Lo spostamento del mercato settimanale è oramai da tempo, una questione dibattuta per la quale diverse sono state le opzioni immaginate. La soluzione in un primo tempo proposta all'atto del trasferimento della sede di Piazza del Popolo ossia Via Paleocapa, Via Manzoni, Corso Italia, sarebbe stata certamente più funzionale. L'odierna collocazione, che occupa diverse strade del centro città, ha causato diverse criticità da risolvere, oltre ad evidenziare carenze strutturali che non si possono più ignorare e rimandare, problematiche che rendono difficile sia il lavoro degli ambulanti, che una comoda fruizione da parte degli avventori. Indubbiamente questo è un tema che, se non risolto in questo ultimo stralcio di amministrazione, dovrà essere 'sul tavolo dei lavori' in elenco tra i primissimi interventi della prossima legislatura".