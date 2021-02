Albenga: domani torna il Drive-through

Il parcheggio dello stadio "Annibale Riva" di Albenga ospiterà il "drive through"

Da domani, martedì 2 febbraio, riparte il Drive-through di Albenga presso il parcheggio dello Stadio Riva.

Ricordiamo che l'accesso alla nuova sede dove effettuare il tampone in auto è solo su appuntamento ed a seguito di conferma telefonica da parte dell'Ufficio di Igiene, che contatterà le persone il giorno prima dell'esame.

Non è previsto accesso diretto con presentazione senza prenotazione.

Afferma il sindaco Tomatis: “Il centro raccolta tamponi torna ad Albenga a beneficio dei pazienti, non solo della nostra città, ma di tutto il comprensorio. Da parte nostra ci siamo attivati al fine di trovare un’area idonea per poter ospitare questo importante servizio senza creare disagi al traffico e in un posto facilmente raggiungibile anche da coloro che arrivano da comuni limitrofi”.