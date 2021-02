Pasquali alla guida di una lista civica: sgarbo a Russo e al Pd

La sponda a sinistra, che Dario Amoretti cerca disperatamente per rafforzare la sua candidatura a sindaco del centrodestra, è in allestimento. Non avrà il sostegno di Carlo Ruggeri e Massimo Zunino, che hanno respinto la proposta di Amoretti, ma si è aperto un dialogo con l'ex pd Barbara Pasquali, oggi Italia Viva.

Pasquali lavora a una lista civica di centro che si collochi a metà strada tra i due schieramenti ma con un occhio di riguardo per Amoretti a patto che lo stesso si presenti alle urne senza simboli di partito.

Il progetto di Pasquali piace a Livio Di Tullio e si dice abbia anche acceso l'interesse di Luca Martino. Sergio Lugaro, invece, ha scelto il Patto di Russo.