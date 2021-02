PlanetWin365 vs 22bet: quale bookmaker è migliore?

PlanetWin365 o 22Bet, questo è dilemma che affligge molti giocatori... nella nostra recensione li abbiamo messi a confronto, inizia a leggerla!

Sei alla ricerca di un bookmaker che possa offrirti scommesse di qualità con sostanziosi guadagni? Sei stanco di impiegare il tuo tempo ed il tuo denaro nei soliti siti di scommesse? Siamo qui per offrire una soluzione ai tuoi problemi: in questo articolo andremo a focalizzarci sugli aspetti vantaggiosi che saranno in grado di offrirti PlanetWin365 e 22bet!

Presentazione dei portali

In questa sezione andremo a focalizzarci sugli aspetti generali delle piattaforme, affinché tu possa avere una visione chiara di ciò che ti si parerà davanti.

Licenze dei portali

Partiamo col parlare di PlanetWin365 è un sito totalmente legale in Italia, poiché possiede una licenza AAMS, approvata dal governo italiano. Fa parte ed è gestito dalla società SKS365 Malta LTD, la cui sede è a Roma.

Parliamo adesso della piattaforma rivale, ovvero di 22BET: bookmaker stranieri opera nel mercato internazionale; TECHSOLUTIONS N.V. (licenza internazionale 8048/JAZ).

Entrambi i siti sono in grado di offrire dei servizi di ottima qualità, grazie ai propri palinsesti smisurati, grazie alle proprie quote alte e vantaggiose e grazie ai propri sistemi di sicurezza estremamente efficienti.

Metodi di pagamento e assistenza clienti

I metodi di pagamento sono piuttosto variegati, in entrambe le piattaforme. Potrai comodamente pagare e gestire le tue transazioni con circuiti Visa, Mastercard, PaySafeCard e tanti altri. Troverai la lista completa sui siti.

Il servizio di assistenza clienti è decisamente efficiente in entrambe le realtà lavorative. Non sentirti intimorito da qualsiasi dubbio di sorta che tu possa provare, la comunicazione è la chiave fondamentale per evitare qualsiasi problema. Sentiti libero di rivolgerti ai servizi di assistenza delle piattaforme, potrai contattarli 24/7 mediante svariati modi, come ad esempio, il servizio di live chat, la mail di assistenza oppure tramite delle comodissime sezioni dedicate alle FAQ.

Scommesse e palinsesti presenti sulle piattaforme, bonus riscattabili e tanto altro

Andiamo adesso a parlare della portata principale, insomma, della parte più rilevante e interessate di un bookmaker: i bonus, le quote ed il palinsesto messo a disposizione dell’utente.

PlanetWin365

Partiamo immediatamente da ciò che sarai in grado di ottenere giocando con PlanetWin365:

Bonus di benvenuto : se ti dovessi per la prima volta affacciare al mondo di questo portale, in seguito alla tua iscrizione e all’apertura del tuo primo conto, riceverai un succulento bonus corrispondente al 50% fino ad un massimo di 365 euro.

: se ti dovessi per la prima volta affacciare al mondo di questo portale, in seguito alla tua iscrizione e all’apertura del tuo primo conto, riceverai un succulento bonus corrispondente al 50% fino ad un massimo di 365 euro. Bonus dei 255 : è una promozione particolare ed estremamente vantaggiosa, la quale potrà essere riscattata esclusivamente presso i punti vendita in determinati orari della settimana.

: è una promozione particolare ed estremamente vantaggiosa, la quale potrà essere riscattata esclusivamente presso i punti vendita in determinati orari della settimana. Scommesse, quote e palinsesto: ora entriamo nel vero fulcro del gioco di questo sito. Le quote sono succulente e vertiginose, avrai modo di scommettere con la possibilità di portarti a casa grandiosi bottini grazie ad esse. Le scommesse sono ben variegate, includendo opzioni di scommessa singola, multipla, combinata e tante altre varianti, per un divertimento ed una possibilità di gioco smisurati. Ma passiamo immediatamente al pezzo forte, il palinsesto. La piattaforma mette a disposizione un palinsesto vario, colmo di sport e di centinaia di combinazioni ottenibili grazie alle combo di scommessa. Il calcio come sempre è ben presente in qualsiasi salsa, offrendo il meglio delle competizioni mondiali, delle competizioni UEFA e dei campionati nazionali, non trascurando le coppe nazionali. Vi sono numerosi sport per qualsiasi palato e appassionato, dalla pallacanestro, baseball, finendo nell’ippica. Come dicevamo, le possibilità di gioco, sono smisurate.

22Bet

Ora andiamo a focalizzarci su cosa ha da offrire la diretta concorrente di questa recensione, andiamo a parlare di 22bet:

Bonus di benvenuto 22bet : il bonus consiste in un 122% su un massimo di 100 euro da riscattare in seguito alla registrazione, è un procedimento estremamente intuitivo che ti porterà ad usufruire di una promozione davvero ottima.

: il bonus consiste in un 122% su un massimo di 100 euro da riscattare in seguito alla registrazione, è un procedimento estremamente intuitivo che ti porterà ad usufruire di una promozione davvero ottima. Quote, scommesse e palinsesto: anche in questo caso andiamo a parlare di scommesse ben varie e di combinazioni per tutti i gusti. Le alte quote offerte in relazione alle scommesse sui vari sport ti assicureranno un guadagno ben goloso. Concludendo con il ricco palinsesto, dove sono presenti numerosi sport, partendo dal meglio del calcio europeo e mondiale, ai campionati nazionali, fino a terminare nel meglio offerto dalla pallacanestro o dalle corse di cavalli o dalle competizioni su due e quattro ruote, insomma, la scelta è decisamente vasta.

Domande frequenti

Ci sono delle app mobile?

Assolutamente si e potrai facilmente scaricarle sul tuo dispositivo iOS o Android.

Sono dei portali sicuri?

Grazie ai propri sistemi di crittografia dei dati, entrambi i siti saranno in grado di fornire un’esperienza di gioco totalmente sicura.

Conclusioni sui due portali

In questa recensione abbiamo navigato tra le varie offerte, tra i vari vantaggi e tra le smisurate possibilità di gioco messe a disposizione dai due siti di scommesse. Come avrai potuto ben notare, entrambe le alternative sono avvincenti ed avrai l’occasione di sperimentare senza sosta sulla tua pelle, le forti emozioni che saranno in grado di fornirti.