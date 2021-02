Bando "Abilità al plurale", Cavo: "Conosciamo il valore delle associazioni, ma non strumentalizziamo"

“Quella del consigliere Rossetti è l’ennesima interrogazione a uso stampa che non tiene conto della realtà, né gli interessa. Mentre trattavamo in consiglio gli ordini del giorno in calendario, lui ha pensato di prendere posizione contro la Giunta con ordine del giorno appena deposito, non in discussione in questa seduta, ma trasformato subito in un comunicato stampa che nulla aveva a che vedere con quanto stavamo discutendo, strumentale e anacronistico”. Risponde così l’assessore regionale alla Cultura e Formazione Ilaria Cavo alla presa di posizione di Rossetti sul bando “Abilità al plurale”.

“Il valore delle associazioni e del progetti nel campo del sociale lo conosciamo bene - spiega l’assessore Cavo - e ne abbiamo cura quotidiana, con la differenza che non strumentalizziamo una tematica così delicata. Il consigliere Rossetti parla di rispetto, quello che noi abbiamo nei confronti degli uffici di Regione, visto che una commissione di valutazione dei progetti non si è potuta riunire in presenza durante la prima ondata del Covid e il conseguente lockdown (le domande erano state depositate in cartaceo prima del Covid, il numero dei commissari era tale da non potersi riunione, e' stato necessario sostituire un membro della commissione): tutto questo ne ha condizionato la sua attività, limitandola. Proprio per questo, a partire dai primi giorni di settembre, gli uffici della commissione hanno lavorato, ventre a terra, per proseguire l’esame dei numerosi progetti presentati, unendo alla rapidità anche la necessaria precisione. E’ vero io mi ero impegnata affinché entro la fine di gennaio la valutazione fosse conclusa, e in effetti è conclusa. E' stata chiusa il 30 gennaio, come da impegni presi. Bastava che Rossetti aspettasse la nostra risposta in aula e avrebbe evitato uno scivolone su temi così delicati e che il rispetto lo meritano eccome, da parte di tutti. il direttore generale del dipartimento mi ha comunicato che il decreto verrà emanato entro questa settimana”.

“E’ evidente – conclude Cavo – che a breve il mondo del sociale riceverà 15 milioni di euro per i progetti più meritevoli con un grande impegno sia finanziario sia operativo di Regione Liguria. Un’azione concreta di fronte alla quale i toni e le modalità di attacco del consigliere Rossetti si qualificano da soli”.