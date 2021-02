Cassinelli (Forza Italia): "Inqualificabili le minacce ad un serio professionista come Bassetti"

"Dagli insulti alle minacce di morte, il professor Matteo Bassetti è vittima dei soliti leoni da tastiera che vigliaccamente si nascondono dietro pseudonimi e profili fake sui social.

Forza Italia condanna l'atteggiamento vile e oscurantista nei confronti del direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino.

Un serio professionista che col suo lavoro da un contributo fondamentale alla conmunità scientifica per salvare vite umane. Ogni persona di buon senso non può che sostenere la causa del professor Bassetti". Lo scrive in una nota il deputato genovese Roberto Cassinelli di Forza Italia.