"L'Italia riconosca Hezbollah organizzazione terroristica". Approvata in consiglio regionale l'OdG del consigliere Vaccarezza

Il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato oggi con 18 voti favorevoli e 11 astenuti un ordine del giorno, presentato dal capogruppo di "Cambiamo" Angelo Vaccarezza, affinché anche l’Italia riconosca Hezbollah come organizzazione terroristica nel suo complesso.

Un’iniziativa nata da una sollecitazione ricevuta da Cristina Franco, presidente dell’associazione Italia-Israele, e subito ‘sposata’ dal consigliere nel nome della lotta al terrorismo di qualsiasi matrice.

“Siamo la prima Istituzione italiana a parificare la condanna verso Hezbollah, non solo nella sua componente militare, ma anche in quella politica – spiega Vaccarezza – Un provvedimento che negli scorsi anni è stato preso da molti Paesi europei come Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Austria, Lituania, Estonia e Repubblica Ceca ma anche, fra gli altri, da Stati Uniti, Giappone, Israele, Argentina, Bahrein e Emirati Arabi. La Germania, la prima a muoversi su questo fronte, insieme a Stati Uniti e Israele ha sollecitato più volte l’Italia ad adeguarsi e noi oggi abbiamo fatto un primo passo in questo senso: con il nostro provvedimento chiediamo anche all’Italia un passo in più per far sì che pure la parte politica di Hezbollah non possa fare liberamente propaganda e proselitismo. Del resto, la stessa Lega Araba ha definito questa organizzazione come una delle più grandi minacce alla pace mondiale”.

"Sono davvero soddisfatto di questo risultato - ha poi aggiunto Vaccarezza - Hezbollah, il 'Partito di Dio' fin dagli albori, è stato protagonista di una serie di attentati che altro non hanno fatto se non contribuire alla crescita di un gruppo la cui finalità altro non è se non quella del terrorismo. Il terrorismo, in ogni sua declinazione, rappresenta una concreta minaccia per la sicurezza generale, per la nostra società e per i cittadini. I sanguinosi attentati che si sono susseguiti negli anni, hanno dimostrato un’escalation di violenza che mette a rischio tutta l’Europa, e che rende imperativo per le Istituzioni di affrontare con determinazione la minaccia".

La lotta al terrorismo è una priorità assoluta per l’Unione Europea, per gli Stati membri e le Istituzioni tutte, Regioni comprese: "Non si può scindere la matrice politica da quella militare: la stessa Hezbollah nega la differenza che consente ai suoi capi, dietro il paravento dell'ala politica, di utilizzare l'Europa come piattaforma logistica e operativa criminale da cui pianificare e finanziare il terrorismo, lasciando ai suoi membri, per non dire assassini, la libertà di muoversi creando contatti, trovando risorse economiche utili a promuovere la jihad, il radicalismo ed il terrorismo". "É ora che, anche il nostro Paese, in nome delle vittime di questa follia omicida perpetrata negli anni, ne riconosca la matrice terroristica utilizzando tutti gli strumenti, operativi e normativi idonei a raggiungere l'obiettivo. Le Regioni hanno il dovere morale e istituzionale di dare un segnale in tal senso - conclude Angelo Vaccarezza - e abbiamo quindi chiesto al Presidente Giovanni Toti attraverso questo documento, di attivarsi nelle sedi opportune, presso il Parlamento ed il Governo, per fare in modo che anche l'Italia raggiunga questo risultato. Oggi, un primo importante passo nella lotta al terrorismo, un tassello in più nella difesa del nostro Paese, e di tutti i cittadini italiani". Anche il consigliere Alessandro Bozzano ha espresso soddisfazione per il risultato odierno: "l terrorismo è come la pandemia, prima di combatterlo si deve prevenire e la prevenzione passa anche attraverso la reazione del mondo civile nel lavoro di isolamento di modi, termini e culture incompatibili con l’equilibrio delle comunità. In questo senso, oggi abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, ne faremo altri".

Nel pomeriggio, inoltre, l'Ambasciata Israeliana a Genova ha provveduto, in segno di riconoscenza, a far pervenire un ringraziamento ufficiale a Regione Liguria e al presidente Giovanni Toti, che poi commenta: "Ho appena ricevuto la telefonata dell’amico ambasciatore di Israele Dror Eydar, che ci ha ringraziato per la mozione. Ho colto l’occasione per ribadire a Israele la nostra vicinanza e amicizia e per scambiare alcune considerazioni sulla pandemia Covid, facendo i complimenti al Governo israeliano tra i più efficaci nel contrasto alla pandemia, con una campagna vaccinale che ha già raggiunto oltre la metà della popolazione".