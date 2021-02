Mascia (FI): "Salviamo le imprese del nodo di San Benigno"

Con un’interrogazione a risposta immediata il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Tursi Mario Mascia ha chiesto all'amministrazione un aggiornamento sullo "Stato delle trattative in corso con Asp (Autorità di sistema portuale) per consentire alle imprese insediate nella zona del nodo di San Benigno di continuare la loro attività in loco".



Gli ha risposto per la Giunta l'assessora all'Urbanistica Simonetta Cenci secondo la quale "L’Asp s’attiverà nel rispetto delle procedure di legge nel dare concessione per periodi la cui durata potrà variare da due a quattro anni; i presupposti per applicare anche al caso in esame la disciplina di carattere generale del Puc che promuove trasformazioni graduali e rispettose delle realtà esistenti consentendo alle attività già insediate al momento della sua adozione, anche quando le stesse si configurino come non ammesse, di continuare ad esistere fino alla loro spontanea cessazione permettendo loro i necessari adeguamenti tecnologici e funzionali. In tal senso dunque il Comune ha rappresentato ad Asp la propria disponibilità a valutare favorevolmente il rinnovo delle concessioni agli attuali titolari secondo le modalità usualmente utilizzate superando gli elementi che sino ad oggi avevano portato al rilascio di concessioni temporanee e per periodi molto brevi”.



“È una bella notizia per le imprese, per i lavoratori e per le loro famiglie – ha commentato Mascia –ora più che mai hanno bisogno di certezze sul futuro e l'amministrazione del sindaco Bucci dimostra ancora una volta di essere dalla loro parte”.