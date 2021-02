Piano vaccinazione anti-Covid: in consegna oggi in Liguria 14 ‘pizza box’ di Pfizer

È prevista entro oggi 2 febbraio la consegna in Liguria di 14 ‘pizza box’ che contengono 16.380 dosi di vaccino Pfizer-Biontech che saranno così distribuite:



Asl1, ospedale Sanremo: 1 'pizza box' contenente 1.170 dosi



Asl2, ospedale Savona: 3 'pizza box' contenenti 3.510 dosi



Asl3, ospedale Villa Scassi: 4 'pizza box' contenenti 4.680 dosi



Istituto G. Gaslini: nessuna consegna prevista



Ospedale Policlinico San Martino: 1 'pizza box' contenente 1.170 dosi



Ospedale Galliera: 1 'pizza box' contenente 1.170 dosi



Ospedale Evangelico Internazionale: 1 'pizza box' contenente 1.170 dosi



Asl4, ospedale Sestri Levante: 1 'pizza box' contenente 1.170 dosi



Asl5, ospedale Sarzana: 2 'pizza box' contenenti 2.340 dosi



Ieri sono arrivate 17 scatole di vaccino Moderna ciascuna delle quali contiene 100 dosi per un totale di 1.700 che sono state distribuite secondo queste modalità:



Asl1, ospedale Sanremo: 2 scatole (200 dosi)



Asl2, ospedale Savona: 3 scatole (300 dosi)



Asl3, ospedale Villa Scassi: 8 scatole (800 dosi)



Asl4, ospedale Sestri Levante: 2 scatole (200 dosi)



Asl5, ospedale Sarzana: 2 scatole (200 dosi)



Alisa, insieme a tutte le Asl e agli ospedali della regione, sta mettendo a punto le azioni necessarie per proseguire il piano di vaccinazione: sulla base della disponibilità di vaccini prevista entro la prima settimana di marzo sarà possibile mettere in sicurezza la popolazione target prevista dalla prima fase, vale a dire il personale che lavora negli ospedali, gli ospiti e il personale delle rsa; in parallelo si sta lavorando per proseguire il piano vaccinale che interesserà gradualmente il resto della popolazione a partire dagli over 80.