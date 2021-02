Valorizzazione del talento femminile: Savona diventa "Città delle Donne"

Savona entra dunque in una rete nazionale per condividere insieme a tante altre Città una profonda elaborazione culturale per consentire ai talenti femminili di partecipare alla costruzione delle Città con lo sguardo di genere attraverso:

- valorizzazione dei talenti in tutta la loro diversità, per promuovere il lavoro delle donne e le imprese femminili.

Le risorse e le competenze presenti all’interno degli Stati Generali delle Donne saranno di supporto alla Amministrazione Comunale. "È un passo avanti, un progetto ambizioso e per cercare di avere maggiore efficacia coinvolgeremo le associazioni del Tavolo delle Pari Opportunità e la cittadinanza tutta con lo scopo di condividere il progetto e concretamente raggiungere risultati per la collettività” commenta l'assessore Doriana Rodino.

“Esprimiamo gratitudine e apprezzamento per l'operato dell'assessorato e della sindaca Ilaria Caprioglio per aver voluto far diventare Savona una città delle donne. Lo sguardo delle donne sulla rigenerazione urbana e sociale in questa triste e drammatica crisi sanitaria ed economica produrrà effetti positivi perché noi donne sappiamo con con coraggio e concretezza risolvere criticità e siamo a disposizione dell'intera collettività” conclude Isa Maggi, Coordinatrice nazionale degli stati generali delle donne.