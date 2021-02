Cogoleto, il sindaco Bruzzone ricevuto dal Prefetto di Genova: "Spiegato dettagliatamente quanto accaduto"

"Come anticipato sabato scorso, nella mattinata di martedì 2 febbraio sono stato ricevuto dal Prefetto di Genova per relazionare in merito ai fatti accaduti a Cogoleto durante la seduta dell'ultimo Consiglio comunale. Il colloquio, durato oltre un'ora, mi ha permesso di spiegare dettagliatamente quanto avvenuto. Al termine dell'incontro, il Prefetto mi ha informato che è già stato avviato un procedimento sul caso che è in fase di istruttoria e che resta in attesa di una relazione scritta su quanto descritto verbalmente. In precedenza ho depositato, a tutela dell’Ente che rappresento in qualità di sindaco, denuncia con la dettagliata narrazione dell’accaduto affinché la Procura della Repubblica valuti se ci sono gli estremi per un rinvio a giudizio".

A dichiararlo è Paolo Bruzzone, sindaco di Cogoleto, città nel mirino da giorni dopo i fatti accaduti durante il Giorno della Memoria in Consiglio.

"Sicuri di aver interessato tutti gli organismi competenti - continua il primo cittadino - non ci resta che attendere fiduciosi l’evolversi delle indagini. Tutto ciò ha sicuramente richiesto attenzioni e impegno straordinari da parte dell'Amministrazione e degli uffici, ma l'attività amministrativa non si è certo fermata: la nostra squadra ha continuato - e continuerà - a lavorare per cercare di dare risposte concrete alle crescenti necessità del nostro Comune, e da domani tornerò ad aggiornarvi su ciò che abbiamo realizzato".

"Ci tengo a ringraziare pubblicamente i tanti amici, associazioni, colleghi sindaci, cittadini - conclude il sindaco - che in questi giorni ci hanno manifestato la propria solidarietà e ai quali cercheremo di rispondere nei prossimi giorni manifestando il nostro grazie".