Pontinvrea ricorda il "sindaco pescatore" Angelo Vassallo, ucciso dalla camorra

La cittadina di Pontinvrea dà vita a una nuova iniziativa in ricordo di Angelo Vassallo, soprannominato il Sindaco Pescatore e ucciso in un attentato per il quale sembra ancora che non ci siano colpevoli, il 5 settembre del 2010.

Il paese dell’entroterra ligure e il suo Sindaco Matteo Camiciottoli sono molto legati al ricordo di Angelo, emblema di coraggio, rettitudine e progresso, al punto di aver intitolato la scuola col nome del Sindaco Pescatore, luogo visitato da Dario, fratello di Angelo, presente all’inaugurazione della targa in suo onore.

Nel luglio 2019 inoltre si è svolto lo spettacolo teatrale biografico, in una magistrale interpretazione di Ettore Bassi accompagnato sul palco dagli stessi ragazzi di Pontinvrea. Questi ragazzi tornano ora di nuovo protagonisti in questa nuova iniziativa, leggendo il libro “Il sindaco pescatore”, in cui Dario Vassallo racconta la storia del fratello, alla ricerca di una giustizia ancora negata.

Le letture del libro, per evitare assembramenti, verrà trasmessa sulla pagina Facebook “Visit Pontinvrea”, ogni martedì e giovedì a partire dal 4 febbraio.