Come scegliere il robot-tagliaerba perfetto per il nostro giardino

Un robot-tagliaerba è assolutamente indispensabile se si possiede un prato. Ci sono moltissimi italiani che ne posseggono uno, e alcuni che ne hanno comprati addirittura due, diversi tra loro, da usare in diverse occasioni. Tuttavia, scegliere un tagliaerba non è facile, soprattutto per coloro che non ne hanno mai avuto uno. Questo è facilmente il caso di coloro che sono sempre vissuti in appartamenti all’interno di palazzi e non hanno mai avuto a che fare con la cura di un giardino. Spessa capita che queste persone, arrivino a stufarsi della loro vita in un palazzo e decidano di cambiare casa, optando per una casetta in periferia, magari lontana dalle vie principali e corredata di un bel giardinetto dove passare tempo in tranquillità. A loro beneficio, quindi, vediamo quali sono le caratteristiche più importanti che deve possedere un tagliaerba per rappresentare un buon acquisto.

Quali sono le caratteristiche più importanti di un robot-tagliaerba

Spesso, di fronte alla possibilità di acquistare un robot-tagliaerba, ci si imbatte in numerosi prodotti il che genera una certa confusione. Tra questi prodotti ce ne sono di molto accessoriati e altri che sembrano essere un po’ più spartani. Comunque, tutti i tagliaerba devono possedere alcune caratteristiche fisse, in base alla qualità di quelle infatti si determina il funzionamento di tutto lo strumento.

La cosa più importante è il telaio, che dovrebbe essere stabile e robusto. Infatti, avere una scocca in metallo nel tagliaerba è davvero molto utile. In realtà, i tagliaerba sono spesso sottoposti a sforzi, botte e graffi, pertanto avere una scocca in metallo è di grande aiuto per la durata della vita del tagliaerba. Naturalmente, più è durevole il telaio, più il prezzo è alto. Tuttavia, come si può comprendere dalle esperienze di altri clienti, il telaio resistente è la chiave per una buona durata. È possibile leggere alcune testimonianze su tagliaerba di diverse marche e qualità su questo sito: https://robottagliaerba.net/recensioni.

Un altro fattore molto importante è il motore dell’apparecchio e la sua autonomia. Il motore elettrico dovrebbe raggiungere sempre i 1200 Watt e sarebbe bene che l’autonomia arrivasse sempre ad alcune ore, almeno sei. Questo garantisce un taglio del prato completo ed evita che il giardino si presenti con erba di diverse altezze.

Infine, bisogna valutare con attenzione le caratteristiche delle lame del tosaerba. Queste dovrebbero essere regolabili in altezza ed essere sempre almeno 2. Questo permette un taglio ottimale e completo.

Quando tagliare l’erba

Bisogna tagliare l’erba quando l’altezza raggiunge i 9 centimetri. Infatti, non dovrebbe mai superare i 10. Comunque, se si sta per tagliare l’erba del prato per la prima volta, occorrerebbe fare maggiore attenzione. Infatti, non bisognerebbe mai tagliare più di 1/3 della piantina. Cioè, se l’erba arriva a 9 cm, dopo il taglio, dovrebbe arrivare a 6, ma non di meno. Altrimenti si corre il rischio di rovinare del tutto la pianta appena cresciuta. Se si vuole erba più corta, bisogna procedere con tagli in giorni diversi e per gradi.