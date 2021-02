Con i Dragoni inizia la stagione della vela alassina

E domani saranno una decina i dragoni che si sfideranno sullo specchi d'acqua della Baia del Sole nell'edizione 2021 della Alassio Dragon Cup, regata internazionale di Secondo Grado World Sailing, valida per l’assegnazione del Campionato italiano.

"Dopo i Dragoni sarà la volta del Campionato zonale classe Laser il 20 e 21 febbraio, mentre dal 27 febbraio al 2 marzo i riflettori si sposteranno sugli Optimist per il tradizionale Meeting della Gioventù e per l'innovativa formula della Coach Regata. L'altura sarà protagonista nel fine settimana dal 19 al 21 marzo. Dal 14 al 16 maggio Alassio ospiterà invece la prima edizione del Trofeo Luigi Carpaneda: schermidore italiano, vincitore di una medaglia d'oro e di una d'argento nella scherma ai giochi olimpici ma anche appassionato velista e vincitore della Three Quarter Ton cup con il suo Botta Dritta nel 1981. Presidente della commissione Altomare della FIV fu per cinque volte capitano della squadra italiana all'Admiral's Cup e presidente onorario di Mascalzone Latino. Scomparso nel dicembre 2011 fu il primo sportivo in Italia a vincere due mondiali in due discipline diverse, fioretto e vela. Il suo nome si lega a quello della classe Smeralda, un 8,88 m che German Frers disegnò nel 1992, riprendendo per molti versi elementi tipici di uno dei suoi capolavori progettuali, Il Moro di Venezia, che in quell’inizio di decennio stava facendo volare un equipaggio italiano a sfiorare la Coppa America (primo equipaggio non anglosassone della storia a vincere una regata di America’s Cup) e teneva milioni di appassionati incollati davanti allo schermo televisivo. La classe, sapientemente organizzata, ha sede a Monte Carlo, dove è diventata una delle icone dello Yacht Club de Monaco. Con in mare sempre almeno una dozzina di imbarcazioni, la stagione della classe Smeralda si inaugura nelle acque del Principato con la Primo Cup e da quest'anno farà tappa anche ad Alassio".