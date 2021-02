"Sposi Metropolitani", un gruppo di commercianti di Savona si unisce per fare rete e per i futuri consorti

Un'iniziativa spontanea nata tra una decina di attività commerciali di Savona per un format denominato "Sposi Metropolitani".

Un messaggio ai futuri sposi che potranno così organizzare la loro cerimonia acquistando le bomboniere, le partecipazioni, le fede nuziali e gli accessori nei dieci negozi che prenderanno parte a questa iniziativa.

"Facendo così quattro passi in città potranno così organizzare il matrimonio facendo acquisti nei negozi specializzati, alcuni storici per Savona oltre a nuove attività. Ci sarà un trade union che unirà i punti vetrina, ogni attività avrà oggetti che caratterizzano gli altri negozi. Vogliamo dare una visione completa per soddisfare le esigenze" dice Laura Chiara di Indaco Grafica.

L'iniziativa proseguirà per tutto il mese di febbraio.

Oltre ad Indaco aderiranno Agora e B.F. Ceramiche, Artestudio Hairstylist, Artemisia Fiori, Carla Quaglia, Falco Arredamento, Frati Cappelleria, Home e World, La Clinica dell'Orologio, Pasticceria Le Due Oche.