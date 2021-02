Mano reimpiantata al San Paolo, Brunetto (Lega): "Centro regionale 'Renzo Mantero' eccellenza a livello internazionale"

"Chirurgia della Mano al San Paolo di Savona eccellenza a livello internazionale. Il centro regionale ‘Renzo Mantero’ diretto dal professor Mario Igor Rossello ha compiuto l’ennesimo intervento di altissima specializzazione reimpiantando un’intera mano, amputata da un’ascia meccanica, a un paziente di Moconesi per cui si prevede un ottimo recupero nel prossimo futuro". Lo ha dichiarato il presidente della II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).

"Le equipe chirurgica, anestesiologica e infermieristica hanno svolto uno splendido lavoro di altissima qualità. Per me tutto ciò, ovviamente, non rappresenta una sorpresa, avendo fino a fine ottobre ricoperto il ruolo di direttore della struttura complessa Anestesia e Rianimazione degli ospedali di Savona e Cairo Montenotte e avendo lavorato fianco a fianco, oltre che con tutti gli altri colleghi, anche con quelli impegnati in questo riuscito intervento chirurgico" conclude Brunetto.