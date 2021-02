Zueno: è uscito il videoclip di "Cartolina", singolo d'esordio della band genovese prodotta da Zibba (VIDEO)

Mentre è in preparazione l’uscita del nuovo singolo, gli Zueno hanno pubblicato quest'oggi sul loro canale YouTube il videoclip ufficiale di “Cartolina”. Il video del singolo d'esordio della band genovese è diretto da Nicolò Mario Sgorbini e Filippo Torello Rovereto.

“La città è un individuo solitario, che si dimentica di alzare lo sguardo mentre consuma i suoi passi. Genova è una metafora, una cartolina di uno stato d’animo nascosto tra gli spigoli dei palazzi e le strisce pedonali da ritingere” dicono dalla band a proposito del soggetto principale del videoclip.

Il brano, prodotto dal varazzino Zibba, è uscito lo scorso 15 dicembre 2020 su tutte le piattaforme digitali per Metatron e distribuito da Artist First: una ballad che apre la strada al progetto artistico di Alessandro Mazzeo (voce e chitarra ritmica), Andrea De Sotgiu (batteria) e Nicolò Mario Sgorbini (chitarra solista).

“Cartolina non è una canzone d’amore. O forse si - spiegano gli Zueno - È la presa di coscienza di quello che non si è riusciti a fare ma che sarebbe stato giusto fare nonostante tutto. O forse no. È un urlo per le scale, una domanda in più, una fotografia di un posto. È quello che rimane quando non può esserci più niente”.

Gli Zueno sono una band genovese composta da Alessandro Mazzeo (voce e chitarra ritmica), Andrea De Sotgiu (batteria) e Nicolò Mario Sgorbini (chitarra solista). Nati nel 2015 in una saletta del ponente genovese, sono rimasti per anni a scrivere e arrangiare canzoni con metodicità. Il sodalizio con il cantautore Zibba li ha portati a trovare la formula giusta per mettere in ordine le idee e pubblicare il loro primo singolo.