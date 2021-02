Con la riapertura del museo "Trucco" e della Biblioteca, la cultura riparte ad Albisola

La biblioteca torna operativa con il prestito dei libri dopo un lavoro di restyling. Sono tante le novità di questo 2021, a partire dall'ampia offerta di libri che viene messa a disposizione della cittadinanza; grazie ai nuovi 700 volumi di genere vario, che spaziano dalla narrativa per adulti, a quella per i ragazzi, dall’aggiornamento delle enciclopedie a una nuova sezione in lingua inglese che è la grande novità, frutto di una forte collaborazione con la Commissione di gestione della biblioteca e con il personale.

Spiegano gli operatori della biblioteca albisolese: "Durante la chiusura al pubblico abbiamo molto lavorato; innanzitutto alla catalogazione e alla risistemazione del nuovo patrimonio librario ma anche al restyling degli arredi con l'acquisto di nuove sedie per la sala di lettura, grazie alla collaborazione con l'Assessore Luca Ottonello. Un primo piccolo passo verso nuove tendenze e il ripristino di quella quotidianità che mancava da troppi mesi. Al momento come da disposizioni per il contrasto alla diffusione del virus, la biblioteca riapre solo per il prestito e la consegna dei libri".