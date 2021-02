La sindaca Giuliano su fb: "Basta attacchi sessisti"

Duro sfogo su Facebook del sindaco di Vado, Monica Giuliano. "Contro di me attacchi sessisti di omuncoli che sanno solo vomitare sentenze".

Scrive Giuliano: "Sono trascorsi più di 20 anni da quando sono entrata per la prima volta nell’ufficio del sindaco Peluffo, con lui e con altri amministratori vadesi non mi sono mai sentita “diversa da loro” e mi spiego, stesso livello di confronto e mai un atteggiamento sessista, ora mi ritrovo nuovamente davanti ad omuncoli e non solo maschietti purtroppo... che scartabellano per fare dei post con mie foto dove si vede mezza gamba o magari una mezza smorfia dove l’attacco è sessista perché fa colpo! Dove omuncoli definiscono la mia determinazione: arroganza. Gli stessi omuncoli che fanno i fenomeni con paroloni vuoti, senza aver mai fatto nulla di concreto se non criticare e vomitare sentenze, dove se difendo con forza e parole schiette il mio operato vengo definita una che se la tira e se invece lo stesso lo fa un mio collega è uno con le palle".

A questo punto la sindaca tira fuori le unghie: "Cari omuncoli da strapazzo salite al mio livello e ribattete con ciò che avete fatto voi senza fare questi stupidi attacchi sessisti perché poi alla fine lo sapete io sono testona e vi rispondo perché mi fate pena! Molta pena!".