Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'panino a sorpresa'

Pera farcita di salmone senza cottura

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… ► è un secondo piatto “sorprendente”grazie al combo dolce + salato ► è ricca di fibre e di acqua per regalare sazietà a lungo con poche calorie ► è complice di un intestino “felice” grazie alla ricchezza di fibre ► è un arricchimento naturale delle difese immunitarie grazie alla vitamina C

Ingredienti (per 4 persone: 1 cotoletta a testa) 4 pere Abate

1 manciata di spinacini (crudi)

200 g di salmone affumicato

Semi di chia q.b. Procedimento

FASE 1

Lavate, tagliate a metà le pere e detorsolatele (mantenendo la buccia)

FASE 2

Sulla prima metà della pera, adagiate gli spinacini crudi ben lavati e strizzati

FASE 3



Proseguite con qualche fetta di salmone

FASE 4



Chiudete il “panino” con l’altra metà della pera e decorate con i semi di chia a pioggia

