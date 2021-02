Prolungata a fine anno la validità della carta del bonus taxi

È stata prorogata al 31 dicembre la validità della carta prepagata da 250 euro del ‘Bonus taxi’, la misura messa in campo da Regione Liguria e rivolta agli ultra 75enni, persone disabili o affette da malattie rare e donne in gravidanza, per andare incontro alle esigenze dei cittadini delle fasce più fragili e per questo più esposte alle conseguenze del Covid: l’ha deciso la Giunta regionale su proposta degli assessori alle Politiche sociali Ilaria Cavo e ai Trasporti Gianni Berrino, inizialmente era previsto che le carte scadessero il 30 giugno.



“L’obiettivo dell’estensione della validità della carta a fine anno – spiegano Cavo e Berrino – è consentire a tutti i beneficiari di avere a disposizione un tempo congruo per il suo utilizzo, tenuto conto che l’emergenza Covid è ancora in atto e che la fase due della campagna vaccinale partirà la prossima settimana con le prime somministrazioni agli over 80; è quindi indispensabile prorogare la validità del bonus che consente sia di proteggere le fasce più fragili riducendo i rischi di contagio sia di valorizzare la natura di servizio pubblico dei taxi ed aiuta una categoria che ha subito pesanti conseguenze dall’emergenza di questi mesi”.



Il 23 gennaio s’è chiusa l’istruttoria del bando e i beneficiari ammessi sono circa 13.800, a tutti è stato comunicato da Filse il diritto di avere il bonus trasporto: coloro che non avessero ancora ritirato la carta potranno rivolgersi agli sportelli Carige indicati nella domanda per il suo rilascio, previo appuntamento nel pieno rispetto delle regole di sicurezza.