Anatomia Patologica all'ospedale San Paolo di Savona: via al bando di gara per l'ampliamento

Via alla gara per l'affidamento dei lavori di ampliamento reparto di Anatomia patologica dell’ospedale San Paolo di Savona per la cifra complessiva di 341mila 880euro.

L'Asl2 ha stanziato in totale 450mila euro per tre nuovi locali che saranno adibiti a laboratorio e uno accessorio al piano -1 della palazzina dedicata all’attività di anatomia patologica e servizio mortuario, oltre al riordino di alcuni locali al piano terra e un adeguamento impiantistico.

Il reparto diretto dal dottor Ezio Venturino verrà quindi ampliato, con i lavori che potrebbero iniziare a metà del 2021.

Nel novembre del 2019 con la visita del Presidente della Regione Giovanni Toti erano stati annunciati i lavori di riqualificazione dei locali della sede dell’anatomia patologica all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure insieme alla ristrutturazione del pronto soccorso, l'acquisizione della tac e dell'angiografo oltre al trasferimento del Mios da Albenga a Pietra.