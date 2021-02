Sassello, altri positivi al Covid a scuola: il sindaco firma ordinanza di chiusura per una settimana

Con un'ordinanza il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo aveva chiuso le scuole da venerdì 5 ad oggi, domenica 7 febbraio per un caso di positività al Covid19, ma nella giornata di ieri ha annunciato che nel frattempo sono stati accertati ulteriori due casi e altre persone hanno manifestato sintomi simili, da lì la decisione di firmare un'ulteriore ordinanza.

Il plesso scolastico “Chiara Luce Badano” (che comprende la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola serale e tutti i locali che ospitano il personale amministrativo e dirigenziale, non l'asilo nido presente in un'altra struttura distaccata) rimarrà così chiusa fino a venerdì 12 febbraio e le attività riprenderanno probabilmente da lunedì 15.

Sarà necessario, come spiegato nell'ordinanza, sottoporre a screening il personale docente e gli alunni che hanno avuto contatti significativi all'interno del plesso scolastico coi casi che si sono rivelati positivi e inoltre verranno effettuati i tamponi rapidi a tutti e 152 gli alunni e al personale del plesso di Sassello per avere il tracciamento e il tutto richiederebbe almeno una settimana di tempo. Nel frattempo le attività scolastiche potranno continuare ad essere svolte con la didattica a distanza.

"Cominceremo con le classi 1, 2, 4 e 5 della scuola primaria che non sono sottoposte a provvedimenti di quarantena e il personale disponibile. Poi, appena termineranno la quarantena le altre classi della scuola dell'infanzia e delle secondarie di primo grado lo faremo anche a loro. Il tutto per ritornare a fare le lezioni in presenza con tranquillità" ha spiegato il primo cittadino, che due giorni fa aveva lanciato l'allarme mettendo in guardia i suoi concittadini.

"I contagi stanno risalendo anche qua. Non siamo ancora in una situazione come la scorsa primavera, ma sono dati che vanno guardati con senso di responsabilità. Innanzitutto, il Covid-19 è entrato a scuola, poi se da zero, nel giro di due giorni, passiamo a quattro positivi e a nove persone in sorveglianza attiva, l'attenzione deve restare alta. Forse abbiamo abbassato anche un po' la guardia. Purtroppo, non si può e non si deve abbassare la guardia, soprattutto in questo momento. A breve cominceranno le vaccinazioni degli ultraottantenni e la prossima settimana verrà fatto il richiamo agli ospiti e agli operatori del Sant'Antonio" aveva detto il sindaco Daniele Buschiazzo.

"Prestare attenzione in questa fase è fondamentale, per non ritrovarci di nuovo in una situazione difficile. Inoltre, l'aumento dei contagi potrebbe rallentare le vaccinazioni. Quindi, invito tutti per l'ennesima volta a portare, non solo nei locali pubblici, ma anche all'esterno, la mascherina (ricordo che è ancora un obbligo nazionale per cui si rischiano sanzioni minime di 400 euro; anzi, chiedo a polizia locale e carabinieri di sanzionare senza la minima esitazione se vedessero persone senza mascherina), a lavarsi o a igienizzarsi le mani spesso e a rispettare le norme sul distanziamento. Si tratta di tre regole che non comportano nessuno sforzo particolare da parte di chi le rispetta, ma un grande beneficio per tutti (soprattutto per le persone più deboli). Se vogliamo che tutto vada per il meglio, ognuno deve fare la sua parte" aveva concluso il primo cittadino sassellese.