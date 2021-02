Maltempo, in mattinata "pioggia rossa" sulla nostra provincia (FOTO)

Pioggia 'colorata', tanto da imbrattare con fanghiglia rossastra le auto, i tetti e i vestiti dei passanti. Un fenomeno atmosferico singolare quello che si è verificato questa mattina nel cielo sopra la nostra provincia, cosiddetto della "pioggia rossa", che consiste in una precipitazione piovosa di colore appunto rosso.

Precipitazioni anche temporalesche, con annessa grandine, hanno interessato il centro Ponente della Liguria. Raramente le precipitazioni colorate hanno origine da inquinamento ambientale; nella maggior parte dei casi il fenomeno è dovuto a polveri atmosferiche - soprattutto la sabbia del deserto - che colorano l'acqua.

Quanto alle previsioni meteo, Limet indica che "Nel pomeriggio si faranno via via largo ampie schiarite soleggiate su imperiese e savonese occidentale, ancora molte nubi e qualche pioggia sul centro-levante, con quota neve in calo attorno a 1500 metri. Cessazione dei fenomeni ovunque in serata".