Anche il Partito Comunista Italiano al presidio antifascista indetto dall'Anpi a Cogoleto

Il Partito Comunista Italiano ha reso nota la propria adesione aderisce al presidio promosso dall'Anpi per il prossimo sabato, 13 febbraio, presso il molo F.Speca a Cogoleto, in difesa dei valori della democrazia e della natura antifascista del nostro Paese, sancita anche a chiare lettere dalla carta costituzionale.

"Il Partito Comunista Italiano, da sempre in difesa della causa antifascista, difenderà, anche in questa occasione, con tutte le proprie forze, quei valori che sono i pilastri di un Paese civile - si legge in una nota stampa diffusa dal Pci -. Nelle nostre Istituzioni, nel nostro Paese non deve esistere spazio per i rigurgiti fascisti! Partecipiamo numerosi, partecipiamo determinati!".