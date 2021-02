Safer Internet Day 2021, protagonista anche l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure: "Stimolare le riflessioni sull'uso consapevole della rete"

Ricorre questa settimana l'appuntamento annuale con il Safer Internet Day, la Giornata Internazionale per la Sicurezza in Rete (9 febbraio) promossa dalla Commissione Europea e celebrata, anche in Italia, con numerosi eventi istituzionali che si articolano lungo tutta la settimana.

Giovedì 11 febbraio, nel rispetto delle vigenti normative di contenimento del Covid-19, grazie alle opportunità e agli strumenti offerti dalla didattica a distanza, anche l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure e l'Istituto Comprensivo 'Biancheri' di Ventimiglia (gemellati per l’occasione) celebreranno il Safer Internet Day 2021 con un ciclo di lezioni sulla Cittadinanza Digitale e la prevenzione dei fenomeni di Cyberbullismo tenuti dall’esperto Andrea Cartotto, ideatore del decalogo (Progetto di Educazione Civica Digitale) “Il Galateo di Mister Internet” diffuso in tutto il territorio nazionale (https://bit.ly/galateointernet) e nominato, di recente, Learning Hero per l’Italia in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione Unesco.

Previsto inoltre il saluto istituzionale ed un intervento da parte di Roberto Surlinelli, Direttore Tecnico Superiore del Compartimento della Liguria della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che chiarirà come condotte che sfocino in episodi di bullismo e cyberbullismo rappresentino veri e propri reati.

Gradite ospiti dell’evento anche alcune classi dell’I.I.S. 'Luigi Einaudi' di Ferrara e dell’I.C. 'Mariti' di Fauglia (PI), plesso Crespina Lorenzana, per un totale di circa mille alunni formati oltre ai loro docenti che riceveranno gli auguri di buon lavoro dalla dirigente scolastica Giuseppina Manno dell’IC Pietra Ligure e dalla dirigente scolastica Lara Paternieri dell’IC 'Biancheri' di Ventimiglia.

"Si tratta di una giornata nella quale l'obiettivo è quello di stimolare le riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull'uso consapevole della rete - spiega la dirigente scolastica pietrese - L'evento al quale siamo stati invitati ha come filo conduttore le opportunità e i rischi della rete e mira a far riflettere i ragazzi sull'uso degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che questi possono avere se vengono utilizzati in modo sicuro e positivo. Abbiamo proposto questa iniziativa che ha la finalità di prevenire, riconoscere e gestire quelle che possono essere situazioni problematiche proprio per la sicurezza, relativamente alla protezione dei dispositivi, dei dati personali, ma anche per quanto riguarda la tutela della salute e del benessere nell'utilizzo di questi media digitali".

"Noi abbiamo fatto tanto uso del digitale, costretti dalla didattica distanza, è un modo per mantenere un legame attivo con gli alunni che non possono recarsi a scuola. La tecnologia in questo momento di emergenza epidemiologica è diventata parte vitale della scuola, ma i suoi strumenti devono essere utilizzati con consapevolezza perché esistono determinati rischi. È giusto che i ragazzi siano abituati a prevenirli o a comportarsi adeguatamente segnalando ogni anomalia ad un adulto di riferimento: è una tematica che mi è particolarmente cara" ha infine concluso Giuseppina Manno.

A rendere possibile l'evento è stato il patrocinio della Fondazione Franchi e della sua Presidenza, con quest'ultima che ha messo a disposizione gratuitamente la piattaforma Hub sviluppata dai suoi tecnici proprio per la Didattica a Distanza (rispondente ad elevati standard in materia di privacy) per consentire a tutte le classi di fruire dell’incontro agevolmente. Fondamentale, infine, la collaborazione organizzativa dei Proff. Clelia Castellazzi (IC Pietra Ligure) e Giuseppe Sciovè e Teodoro Panetta (IC 'Biancheri' Ventimiglia).

L'iniziativa vanta anche la collaborazione del Club per l’Unesco di Sanremo, da tempo impegnato sul territorio e già promotore lo scorso anno insieme al Comune di Ventimiglia di un analogo evento in presenza, che porgerà un saluto attraverso il suo Presidente, Ciro Esse.