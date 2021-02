Lavoro, dal Recovery Plan risorse per garantire la formazione continua dei lavoratori

In un momento di assoluta crisi economica come quello attuale, non si può pensare ad una ripresa e ad una nuova competitività del nostro tessuto imprenditoriale che non parta dalla riqualificazione dei lavoratori. Questa la strada obbligata secondo FondItalia , che ritiene fondamentale l’investimento nel capitale umano per superare l’obsolescenza delle competenze che troviamo in molti settori.

Ma di obsolescenza delle competenze e di bisogno di riqualificazione sentiremo sempre più parlare nel prossimo futuro, anche a causa dell’evoluzione del mondo del lavoro.

In gran parte evoluzione forzata, come conseguenza dell’emergenza covid-19, che deve sempre più fare i conti con l’innovazione e con un cambiamento tecnologico che impone, tra l’altro, elevate competenze digitali.

Naturale quindi che il nostro Paese debba ancora investire, e molto, su competenze e formazione, investimenti che ci vedono ancora negli ultimi posti a livello internazionale.

Non si può pensare che la ripartenza dell’Italia post pandemia possa prescindere dalla formazione continua, e per far ciò una importante fetta delle risorse che arriveranno con il Recovery Plan dovrebbero essere destinate e dedicate proprio a questo importantissimo compito.

Quella del Recovery è un’occasione unica che non deve, e non può, trovarci distratti ed impreparati.

Potrebbe rappresentare l’occasione giusta per garantire anche il raggiungimento dell’obiettivo europeo del 50% di lavoratori che partecipano almeno una volta all’anno ad attività formative.

Partecipazione a momenti formativi che, come dimostrato dai report di monitoraggio che costantemente realizza FondItalia, oltre a garantire sostegno all'occupazione ed alla occupabilità, può garantire anche la digitalizzazione della nostra economia e la modernizzazione del Paese.