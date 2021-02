"Mangiar d’amore" ad Albissola, un evento online dalla Casa Museo Jorn

Quanto amore ci è mancato in questo anno? Quanti volti non abbiamo visto? Quanti piatti non abbiamo assaporato nel nostro ristorante del cuore? Quanti spettacoli abbiamo perso? Quanti libri non sono stati presentati? Quanti concerti ai quali non abbiamo gridato, pianto, stonato?

Ed è proprio per amore, solo per amore che è nato "Mangiar d’amore. Ovvero di libri, di musica e di cose buone", un evento online, pensato dal comune di Albissola Marina per offrire un piccolo gesto di bellezza e bontà.

L’evento, registrato a Casa Jorn, prende spunto dalla presentazione del libro di Marzia Pistacchio “Una parmigiana da Dio e altre storie” Golem Edizioni , e si arricchisce di ospiti musicali quali la associazione Artincanto, Eliana Zunino, Martina Cazzola, Marta Giardina, Dino Cerruti, Romeo Tedde, Simona Scarano, Matteo Profetto, della bella voce del giovane doppiatore Andrea Amoroso. Ad accogliere gli ospiti, davanti ad una buona bottiglia di vino produzione di Casa Jorn, la voce e la professionalità di Sabrina Calcagno.

“Mangiar d’amore” potrà essere apprezzato quindi il giorno di San Valentino, 14 febbraio, sulla pagina Facebook del comune di Albissola Marina (Albissola Marina Turismo) alle ore 14.30 circa.

Così Nicoletta Negro, vice sindaco e assessore alla Cultura: "La chiusura dei musei è una ferita non solo per il mondo di chi con di cultura vive, ma per tutte le comunità delle nostre città, piccole o grandi che siano, che intorno al museo vivono. Riaprirli, in sicurezza e contingentati, ridà fiducia verso un futuro che si riavvia alla normalità. Un evento dedicato a San Valentino, è un buon modo per ricordarci cosa può dare, in termini di emozioni, un museo e la sua arte custodita all'interno, contaminata a sua volta, da altra arte. Ecco quindi che la presentazione di un libro diventa racconto in musica, poesia recitata, storie di amicizia, nell'attesa che tutto questo si possa tornare a realizzarlo in presenza stretti uno accanto all'altro".