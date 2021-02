Bastone estensibile e spray urticanti in dotazioni ai vigili: il commento dei comandanti del savonese

“Essenziale dotare gli agenti di spray privo di effetti lesivi permanenti e di bastone estensibile per autodifesa, come avevo fatto quando ero assessore alla Sicurezza alla Spezia, perché si tratta di strumenti indispensabili per la tutela dell’incolumità personale durante i servizi sul territorio".

Così il consigliere regionale della Lega, Gianmarco Medusei, ha motivato la nuova proposta di legge presentata nei giorni scorsi dal Carroccio e supportata anche dal capogruppo Stefano Mai per uniformare le dotazioni dei corpi di Polizia Locale di tutta la Liguria.

Tra norme e disagi portati dalla pandemia, sempre più fondamentale sta diventando il ruolo degli agenti della municipale, che ad esempio nella scorsa estate hanno affrontato un duro banco di prova. Specialmente nell'estremo ponente provinciale, dove vere e proprie “orde” di personaggi borderline e disadattati che per decenni hanno cercato “lo sballo” sulle spiagge di Ibiza e Formentera o nei quartieri ‘hot’ di Amsterdam, a causa della chiusura delle frontiere internazionali per il Covid-19 si sono riversati dalle periferie delle grandi città del Nord Italia verso la Liguria.

A farne le spese è stata soprattutto Alassio, che ha dovuto arginare diversi fenomeni spiacevoli: risse, ubriachezza molesta, atti osceni, piccoli furti e persino episodi di violenza ad opera di vere e proprie ‘baby gang’. Ma servirebbe, in concreto, dotare gli agenti di Polizia Locale di accessori dissuasivi come quelli proposti dai consiglieri regionali della Lega Medusei e Mai?

"Molti comandi ne sono già dotati nel proprio regolamento, ma comunque ben venga ogni attenzione sulla Polizia Locale, ne siamo contenti: svolgiamo un ruolo importante. Devono essere fatti dei passaggi per la legislatura regionale e vedremo l'excursus normativo che piega prenderà" afferma il comandante savonese Igor Aloi, membro del comitato tecnico regionale.

E proprio questo organo, che raggruppa i comandanti dei capoluoghi di provincia, insieme al Comitato Legalità e Sicurezza di Anci, composto invece da quelli dei Comuni sopra i diecimila abitanti, dovrà valutare la riforma.

Lo ricorda il comandante di Alassio Francesco Parrella, anch'egli contento "che venga posta attenzione a qualsiasi idea o iniziativa che possa tutelare il nostro operato. Oggi abbiamo una Legge Quadro Nazionale risalente al 1986 e una Legge Regionale che è proprio quella che si vorrebbe modificare con questa proposta. Confrontandomi coi colleghi di diverse città vicine riteniamo positiva l’attenzione verso il nostro ruolo istituzionale, costantemente evoluto negli anni in base alle esigenze del territorio" aggiunge.

Così come soddisfatta è la collega Marina Briano di Albissola Marina, dove un impegno di spesa per l'acquisto dello spray risale a circa dieci anni fa: "La trovavo una cosa intelligente per la nostra difesa e all'interno delle situazioni che dovevamo affrontare. Poi erano uscite scuole di pensiero sul fatto che non era legale, sull'utilizzo e sul fine e non abbiamo proseguito - specifica il comandante - Da parte mia c'era interesse e lo ritengo un buon deterrente, importante per la sicurezza del cittadino".

Ma basta spostarsi di qualche chilometro che l'opinione cambia e trovare chi invece si definisce scettico su questo aspetto ritenuto marginale. "Ci sarebbe altro da discutere - dice infatti il comandante di Albisola Superiore Bruno Calcagno - Lo spray urticante lo abbiamo già in dotazione ma mai usato. Non sono però né particolarmente entusiasta né sfavorevole: qualsiasi cosa possa aiutare a migliorare il servizio va bene, purché ci sia chiarezza su come vanno usati e in maniera appropriata".

Al di là delle considerazioni di aspetto sociale e istituzionale, è quello normativo il campo in cui si dovrà maggiormente lavorare: "Le caratteristiche della divisa sono già presenti nella delibera regionale e questo tipo di dotazioni sono già attualmente previste, se non adottate, da tutti i tipi di corpi e quindi si dovesse arrivare a una prossima fornitura, le adotteremo - spiega il comandante di Vado Ligure Domenico Cerveno.

"Specialmente quando parliamo di questi strumenti il confine tra quello che si può considerare arma o meno è labile - aggiunge da Finale Eugenio Minuto - Piuttosto credo si debba prima rivedere la questione per evitare di mettere in imbarazzo gli operatori di realtà molto diverse tra loro sul territorio, tra comandi di diverse dimensioni. Ben venga una legge di riforma organica, ben istruita, dove si declinino magari le situazioni, ma non trovo opportuni interventi spot".

"C'è un dibattito sulla legittimità di questo strumento (lo sfolla gente) - sottolinea Cerveno - che alcuni comandi hanno già. Ci sono visioni contrastanti, non ho nessun tipo di pregiudizio, però credo che questa proposta vada condivisa e raccordata con la normativa nazionale. Lo sfolla gente è sostanzialmente un armamento e quindi per toglierci da qualsiasi tipo di impaccio, la normativa regionale dovrebbe essere condivisa con il Ministero dell'Interno".

E a sostegno delle parole del collega Minuto vi è la testimonianza del vicino Giovanni Bozzo, che oltre a Borgio Verezzi nel corso della sua carriera ha conosciuto altre diverse piccole realtà come Calice Ligure: "Per quanto riguarda il mio comune, le necessità sono relative, capisco però che ci possano essere colleghi, soprattutto nelle città più grandi, che di fronte ad alcune situazioni potrebbero aver bisogno di un deterrente. Non sono contrario a questo implemento delle dotazioni, ma certamente andranno adoperate con buonsenso".

Un capitolo particolare merita poi Albenga, negli anni sempre al centro di importanti fatti di cronaca. La cittadina ingauna recentemente sta iniziando però a tirare un sospiro di sollievo dopo il “periodo buio” degli anni ‘80 e ‘90. La città, grazie a un lavoro capillare condotto da tutte le forze dell’ordine, è diventata via via più tranquilla. Ma non è comunque esente da episodi di spaccio, atti vandalici, microcriminalità.

Abbiamo chiesto dunque all’assessore competente, Mauro Vannucci, come valuta la proposta: “Abbiamo già provveduto a dotare i nostri agenti dell’Ufficio Unico di Sicurezza di sottilissimi e leggerissimi giubbotti antiproiettile di ultima generazione, che non intralciano i movimenti e la guida, sono invisibili e molto pratici. L’attività di sicurezza del territorio della Polizia locale si fa sempre più importante ed è doveroso aumentare gli strumenti di autodifesa, che non hanno ruolo di offesa o men che meno di aggressione ma sono funzionali alla incolumità fisica di chi svolge questo lavoro tanto delicato quanto prezioso per la società e il territorio”.