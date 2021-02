Cairo, l'ex chiesa di San Sebastiano avrà una nuova facciata e un nuovo campanile

“Presentato da parte del tecnico incaricato il progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione della copertura, della facciata e del campanile dell’ex chiesa di San Sebastiano”. Lo scrive su Facebook l’assessore del comune di Cairo Montenotte con delega ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione.

“Il progetto è stato prontamente inoltrato dagli uffici comunali alla Soprintendenza per i Beni Architettonici della Liguria per l’autorizzazione di competenza in modo da procedere, appena rilasciata, alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori” conclude l’assessore.

La spesa complessiva è stata quantificata in 326.400 euro, di cui 231.600 euro per lavori inclusi oneri della sicurezza e 94.800 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

L’intero intervento verrà finanziato interamente grazie al lascito testamentario dedicato di Angelo Siri.