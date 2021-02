Celle, pedoni al buio sulla passeggiata in Roglio. Il sindaco: "Attendiamo si sblocchi il progetto 'Tirrenica', abbiamo chiesto nuovi punti luce"

L'Aurelia completamente al buio da Capo Torre fino all'ingresso di Celle e chi passeggia o corre in quel tratto si lamenta per la situazione.

Da tempo per chi percorre la località Roglio di sera, l'unica illuminazione presente sono i fari delle auto di passaggio e nient'altro.

L'area è di competenza di Anas, ma visto che gli stessi pare che non si occupino dell'illuminazione esterna al centro abitato, è stata data l'autorizzazione all'amministrazione comunale che però deve far fronte ad una zona con qualche problematica.

"C'è in ballo il progetto 'Tirrenica' condiviso con la Provincia e la Regione, per un percorso ciclopedonale e avevamo richiesto anche l'installazione dell'illuminazione" dice il sindaco Caterina Mordeglia.

"Lo stavano riprogettando e speriamo che venga riattivato, dovrebbe essere infatti raddoppiato l'attuale piano di calpestio della passeggiata comunale con una parte dedicata ai pedoni e una alle biciclette - prosegue la prima cittadina - inoltre abbiamo richiesto l'inserimento dei punti luce".

Nel novembre 2019 era stata sottoscritta l’intesa tra Regione Liguria, Regione Toscana e Regione Lazio per la ripartizione delle risorse provenienti dal Ministero delle Infrastrutture, destinate alla ciclovia tirrenica: un tracciato ciclabile complessivo di 700 km da Ventimiglia a Roma.

In totale 16 milioni di euro di cui 6 milioni per la Liguria, 5,3 per la Toscana e 4 milioni per il Lazio a cui vanno ad aggiungersi 1,2 milioni di euro per la progettazione complessiva.

Le risorse, messe a disposizione dal Ministero, erano state destinate alla realizzazione di un primo lotto funzionale in ognuna delle tre regioni che verrà deciso all’interno della progettazione di fattibilità tecnico-economica.

Si era trattato di una prima parte dei finanziamenti necessari a rendere operativa un’arteria ciclabile di interesse nazionale che verrà realizzata in parte con fondi nazionali e in parte con finanziamenti regionali. Dopo queste prime risorse l’impegno del governo era stato quello di stanziare 40 milioni per anno, a partire dal 2020 fino al 2024.