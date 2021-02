La lettera delle associazioni di categoria alassine sul ripascimento del litorale: "Non abbiamo più tempo da sprecare"

Si intitola “Osservazioni in merito alla progettazione delle opere di difesa a mare del litorale urbano di Alassio da parte del Tavolo del Turismo successivamente alla prime valutazioni del RTP” il documento di cinque pagine che le associazioni di categoria alassine hanno sottoscritto e protocollato nel comune della Città del Muretto.

I simboli di AssoRistoBar, della 3A (Associazione Albergatori Alassio), di AIMA (Associazione Immobiliare Alassio) della Associazione Bagni Marini e del Consorzio Un Mare di Shopping (quest’ultimo, esattamente come anche AssoRistoBar, affiliato Confcommercio) campeggiano sul documento consegnato in Comune. Il testo è stato veicolato al sindaco Marco Melgrati, all’assessore alla Protezione Civile Franca Giannotta, all’assessore al Commercio Fabio Macheda e per conoscenza ad Enrico Paliotto, l’ingegnere dirigente dell’ufficio tecnico.

Per fare chiarezza, le Associazioni di Categoria, prima di arrivare a presentare le loro domande e le loro richieste, sia di intervento, sia di chiarimento, presentano un accurato riassunto punto per punto su tutti i vari incontri che si sono susseguiti in Comune ad Alassio per quanto riguarda la difesa dell’arenile. Si comincia prima dell’estate 2020, si va avanti nei mesi di giugno e luglio dello stesso anno, si riprende l’argomento dopo l’estate, a settembre e ottobre, ed ecco che si arriva a gennaio di questo 2021. Nulla sfugge nella cronologia dettagliata curata dagli autori di questo fascicolo, che prendono in esame tappa per tappa ricordando, ogni volta, che cosa si è detto.

Si arriva così alle domande presentate dalle categorie:

“A quale anno risalgono le ultime analisi granulometriche sull’area? Sono stati effettuati dei rilievi batimetrici e confrontati con quelli dei fenomeni di mareggiate precedenti al 2018? Con quali strumenti è stato effettuato il trasporto solido litoraneo?

Si è sicuri che l'amministrazione comunale, i tecnici incaricati e le singole realtà Associative, vogliano prendersi la responsabilità di modificare per sempre il contesto naturalistico unico della spiaggia di Alassio senza aver approfondito nel dettaglio ed avere le garanzie opportune in merito alle soluzioni tecniche proposte? Quali informazioni ci sono in merito all'autorizzabilità degli interventi previsti da parte dei competenti uffici regionali. Siamo certi che si assumeranno la responsabilità di modificare l'assetto naturale dell'arenile Alassino? È stata sufficientemente approfondita l'opzione, di una barriera longitudinale che per nulla rovinerebbe il contesto di applicazione (ovviamente ben studiata per mitigare i possibili problemi di dispersione di materiale localizzato)? Quali garanzie ci sono in merito ai due interventi di ripascimento che si stanno per attuare? Sono questi eventualmente, in modo autonomo, sufficienti a soddisfare il requisito imposto dalla Protezione Civile regionale per il recepimento dei fondi per interventi a difesa dell'abitato? Senza una protezione a mare? Se tra pochi anni la spiaggia, perché non protetta adeguatamente a mare, fosse nuovamente sparita a chi sarebbe ascrivibile la responsabilità? Ai progettisti? Ai funzionari pubblici che avranno autorizzato gli interventi? All'amministrazione in carica?”

Dopo le domande, le richieste:

“Vengano eseguite maggiori ed approfondite analisi per quanto riguarda la barriera longitudinale ed in particolare il doppio geotubo. l tecnici verifichino, attraverso il modello matematico come, eventualmente, diminuire le criticità delle prime risultanti in modo da risolvere le problematiche di dispersione del materiale magari osservando situazioni di ipotesi di sistemi addirittura più chiusi, un diverso collocamento o dislocamento della barriera stessa o situazioni miste.

Venga immediatamente e concretamente coinvolta l'Università di Genova, come peraltro previsto dall'incarico conferitole dall'Amministrazione comunale stessa, al fine di addivenire già dalle fasi preliminari ad una soluzione progettuale condivisa con l'ateneo ingegneristico genovese (in particolar modo si fa riferimento al Prof. Besio). Ad oggi, per quanto in nostra conoscenza, nonostante il primo documento del RTP all'ufficio tecnico comunale sia stato consegnato in data 13 gennaio 2021, nulla è stato ancora trasmesso all'Università , impedendole di fatto di poter dare il proprio prezioso ed essenziale contributo nello sviluppo del progetto. Tale aspetto pare essere una palese ed incomprensibile violazione di quanto previsto dall'incarico conferito all'Università dall'Amministrazione stessa. Venga adeguatamente valutato, come da incarico affidato al RTP, l'economicità delle ipotesi presentate con un quadro economico che ne dimostrino l'effettiva possibilità di realizzazione con i fondi realmente disponibili. Si apra un confronto con gli Uffici Regionali preposti alle autorizzazioni necessarie. A questo riguardo il Tavolo del Turismo si è recato a colloquio con i tecnici in data 21 gennaio 2020 apprendendo da questi una possibile apertura sull'opera del geotubo proprio per le sue caratteristiche che ne permettono la semplice rimozione in caso di mal funzionamento o necessità legate alla modifica del loro posizionamento, mentre al contrario sull'utilizzo dei massi vi sarebbe stata chiusura totale. Dello stesso pensiero, da recenti colloqui, pare sia anche l'Università. Venga definito con chiarezza un cronoprogramma in merito alla progettazione ed ai passi che si intendono attuare per dare risposta ai punti precedenti”.

Le associazioni di categoria giungono così alle conclusioni:

“Siamo convinti che non si debba perdere altro tempo su un percorso poco chiaro e non condiviso. Il tavolo del turismo si era mosso con largo anticipo (1 luglio 2020) proprio per giungere in tempo (ottobre/novembre 2021), con le autorizzazioni necessarie, alla realizzazione, almeno parziale, dell'opera di difesa della costa in modo da non veder vanificato alle prime grandi mareggiate il ripascimento strutturale in programma nei prossimi giorni.

Nel caso fosse realizzata un'opera da noi considerata non idonea al raggiungimento dell'obbiettivo prefissato da protezione civile (es. doppio ripascimento senza opera di difesa) o si verificasse un allungamento delle tempistiche che portasse al perdere il finanziamento o ad una realizzazione tardiva dell'opera di difesa, sarà nostra cura optare per provvedimenti atti a valutare le eventuali responsabilità”.