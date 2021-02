Savona, sabato 13 febbraio "Shopping in città" in occasione di San Valentino: gratuiti i parcheggi in centro

Su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Maria Zunato, nella seduta di i 10 febbraio, la Giunta Comunale di Savona ha accolto favorevolmente la proposta di Ascom di rendere gratuiti i parcheggi in centro città nella giornata di sabato 13 febbraio, con lo scopo di favorire lo shopping in un momento così delicato per il comparto del commercio.

La gratuità riguarda tutti i parcheggi blu regolati con parcometro, senza limitazione di orario. Sono esclusi i parcheggi regolati a sbarre (piazza del Popolo, via Piave, corso Mazzini, Arsenale, Torre Orsero).

"La città di Savona intende accogliere i cittadini e i visitatori in questo weekend caratterizzato dalla festa di San Valentino, con un messaggio di serenità e con un augurio alle categorie del commercio di poter superare questa crisi così difficile" spiega l'assessore Zunato.

"Crediamo che solo una collaborazione costante e fattiva come questa, possa essere la chiave per superare tutti insieme un momento così difficile che si protrae ormai da quasi un anno" - afferma Laura Chiara Presidente Ascom Savona - "ogni piccola agevolazione o iniziativa aiutano sicuramente a migliorare, seppur di poco, la situazione. Non ci resta che ringraziare l'amministrazione per la sensibilità dimostrata ed invitare tutti a passeggiare in città, poter curiosare tra le interessanti proposte dei saldi ed acquistare in tranquillità senza lo stress del parcheggio".