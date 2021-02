Spotorno, completati i lavori di adeguamento antisismico delle scuole medie

Il rientro a scuola ha portato agli alunni una seconda buona notizia, una novità legata al tema della sicurezza. L'ultimo giorno di isolamento è coinciso con la conclusione dell'ultimo getto delle opere progettate per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico, che termineranno in toto il 20 febbraio prossimo con le dovute finiture esterne.

Il percorso ha preso il via con la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolatici e si è concretizzato attraverso circa 60 prove tecniche strumentali sui materiali e sulle strutture di tutti gli edifici scolastici analizzati, permettendo di definire il percorso esecutivo da attuare per gli adeguamenti finali.

Il primo plesso oggetto delle opere è stato quello delle scuole secondarie, il quale, per la sua complessità strutturale, era stato indicato come il primo su cui effettuare le indagini. " Dopo aver terminato le valutazioni di vulnerabilità sismica, la nostra l’amministrazione aveva presentato un progetto che la Regione Liguria ha finanziato totalmente per 105 mila euro " specifica Fiorini.

" L’intervento consente di raggiungere il massimo risultato: adeguamento sismico infatti significa la completa rispondenza dell’edificio al rischio sismico previsto. È un risultato non sempre possibile, la normativa infatti prevede che ci si possa 'accontentare' di un miglioramento fino al 60%. Grazie alle modalità con cui fu costruito all’epoca, agli studi ed al progetto realizzato in questi giorni, l’intervento ha permesso di raggiungere il 100% (completo adeguamento dell’edificio) " aggiunge il primo cittadino.

Il rinnovamento dell'edificio darà anche il via a un'azione di istruzione degli studenti ai concetti del rischio sismico. Parte dell'intervento sarà lasciato a vista e accompagnato da un'adeguata cartellonistica che ne spiega il funzionamento e l'importanza "avviando un percorso per introdurre i concetti importantissimi della cultura del rischio e dei modi per conoscerlo, ridurlo e gestirlo in modo da convivere in sicurezza con il mondo che ci circonda" afferma il sindaco spotornese.